Giner demana a Ribó paralitzar el procés participatiu per a substituir el monòlit del 15M

El representant de Cs ha assenyalat, en un comunicat, que l'enquesta llançada dins d'eixe procés de participació "per a seleccionar a moviments, associacions i entitats, quasi íntegrament afins o en sintonia amb Compromís, no compleix l'acord plenari de l'any passat per a substituir el monòlit del 15M per un altre que de veres integre als moviments socials i entitats cíviques valencianes".

"Presentarem una moció en el pròxim ple per a paralitzar el procés participatiu. No és l'acordat en el ple de maig de 2021 entre el PSOE -integrant del govern local al costat de Compromís- i nosaltres. Era canviar el monòlit convocant un concurs entre artistes i escultors de prestigi" per al disseny de "una escultura que represente a la pluralitat de moviments socials, cívics i culturals de la ciutat de València" i a tots els sectors de la societat, ha exposat Fernando Giner.

"No pensem ser ostatges de Ribó", ha subratllat, al mateix temps que ha dit que Cs espera que "el PSOE estiga a l'altura d'aquest ajuntament i no permeta el sectarisme i dogmatisme de l'alcalde". "Ens tindrà en contra. Ens sentim molt defraudats amb el Partit Socialista per la seua actitud submissa davant Ribó", ha afegit.

Giner ha apostat per "un reconeixement democràtic" i ha manifestat que "no es pot privilegiar a uns sobre uns altres ni deixar realitats fora". "Açò és al que ens vam comprometre i el que també va defendre el PSOE en el ple. Però ara succeeix tot el contrari en el procés convocat, convertint-se en un antihomenaje. El reconeixement ha de ser inclusiu. Rectificar és de savis", ha plantejat.

El portaveu de Cs ha agregat que "en el llistat de la web per a seleccionar els moviments socials més representatius de la ciutat de València falten molts col·lectius i accions reivindicatives representatives de la ciutat".