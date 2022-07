El ple de la Diputació d'Alacant demana l'abolició de la prostitució amb els vots de PP i PSPV

La proposta ha tirat avant amb els vots de PP, PSPV, l'abstenció de Compromís i el rebuig dels dos diputats de Cs, ja que, segons ha apuntat el portaveu 'taronja', Javier Gutiérrez, la norma que promou l'Executiu central "va molt més enllà, restringint fins i tot la producció de revistes o programes audiovisuals", al mateix temps que ha qualificat de "puritana i moralista" la moció socialista i promotora d'"una retallada de llibertats".

Per part del PSPV, la diputada i alcaldessa de Petrer, Irene Navarro, ha exposat en la seua intervenció que el proxenetisme, que és una actuació "incompatible" amb una concepció dels drets humans pròpia d'ua societat democràtica avançada, encara no compta amb suficient retret penal en l'ordenament jurídic, a diferència del que ocorre en altres països del nostre entorn, que ja regulen la seua persecució.

"Des dels ajuntaments, tenim competències per a impulsar mesures que vagen encaminades a frenar aquesta xacra. Entre altres regulacions, tenim la capacitat jurídica per a sancionar la prostitució com una forma de violència sexual i considerar-la una activitat il·lícita i vulneradora de drets en l'espai públic, sancionar les persones que consumen o sol·liciten servicis sexuals, i per descomptat, en cap cas, sancionar les persones prostituïdes, que seran considerades com a víctimes", ha sostingut Navarro.

No obstant açò, Gutiérrez s'ha mostrat en contra "que ens diguen què hem de fer amb el nostre cos i la nostra moral, dirigint aquest país a uns models d'hòmens i dones que han de coincidir necessàriament amb la seua idea preestablida".

El diputat ha argumentat que "la inacció durant anys en relació amb la prostitució ha sigut el que ha donat motiu al fet que l'exercici d'aquesta activitat quede supeditat a les màfies" i ha demanat que "el pes de la llei recaiga contra les trames i l'explotació sexual, però amb regulació i llibertat per a aquelles dones i homes que exerceixen la prostitució lliurement".

Per la seua banda, el portaveu de Compromís, Gerard Fullana, ha indicat que el seu partit comparteix la postura del PSPV si bé ha matisat que aquestes circumstàncies "van acompanyades de la situació social i econòmica de les persones afectades". A més, ha suggerit que s'hauria d'ampliar la proposta a tots els marcs jurídics, econòmics i socials possibles.

Així mateix, ha criticat la postura del diputat de Cs, sobre el qual ha assenyalat que porta "molts plens ballant la seua postura amb la del Partit Popular" i que "ja no se sap ni en quin costat està".

Finalment, la diputada 'popular' Mari Carmen Jover ha defès que "cap dona exerceix la prostitució si existixen altres oportunitats". "Ací estem dones, algunes mares, filles, germanes i no podem consentir que aquest debat allunye més nostres posicions sobre un tema tan difícil i complicat per a totes les dones", ha subratllat.

Així, ha remarcat: "És un error utilitzar la prostitució per a dividir la societat, és lamentable que qüestions tan importants no passen per interés d'arribar a un acord", i s'ha preguntat si "a tots els que estem ací us agradaria que les vostres filles es dedicaren a la prostitució".

SENSE DEBAT SOBRE L'AVORTAMENT

Paral·lelament, la sessió també ha tret avance la proposta de Compromís per a demanar al Govern central que garantisca constitucionalment el dret a l'avortament, mostrar suport a les dones nord-americanes després del retoceso en drets del país i arribar a un gran pacte d'açò per a protegir els drets reproductius de les dones, instant el Partit Popular a abanodonar la judicialització en el Constitucional contra les lleis actuals.

En aquesta ocasió, només han intervingut en el debat Compromís i PSPV, que han votat a favor, mentre que PP i Cs no han intervingut i s'han abstingut. Precisament, Tant Fullana com la diputada del PSPV Eva Delgado han criticat "el silenci" de l'equip de govern "davant un tema tan important i amb tant calat social com és l'avortament".

Així, Fullana ha lamentat que "PP i CS han mostrat una actitud de rebequeria infantil, negant debatre les propostes de Compromís". "És una falta de respecte davant un tema que afecta a milers de dones que volen saber si els seus polítics lluitarem pels drets de les dones o barallarem per llevar-los", ha indicat.

Finalment, el ple ha rebutjat una moció de la coalició sobre els drets lingüístics valencians, així com la proposta, també de Compromís, en la qual sol·licitava la reprovació del diputat del PP Alejandro Morant per "l'actitud, insults i faltes de respecte" que, en opinió de Fullana, va tindre en l'últim ple feia ell mateix i cap al col·lectiu LGTBI.

Igualment, s'ha debatut i aprovat, a més, la moció presentada pel Grup Popular en defensa de l'assignatura de Música i en contra dels nous projectes educatius del Consell en els quals s'elimina l'obligatorietat de la mateixa en 3º de l'ESO, "la qual cosa portarà la pèrdua de la continuïtat en l'aprenentatge i la formació musical de l'alumnat", segons ha denunciat el diputat popular Juan Bautista Roselló.