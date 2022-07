Laura Escanes repite su habitual destino de vacaciones con su madre y Risto Mejide

Laura Escanes y Risto Mejide decidieron, hace unos días, hacer un parón en sus ajetreadas vidas profesionales para disfrutar de un merecido descanso y desconexión en su isla favorita, Menorca.

La pareja, junto a la madre de Laura, continúa de vacaciones e invierte la mayoría del tiempo en actividades acuáticas como navegar en barco, mantener el equilibrio sobre tablas de surf o nadar mediante un propulsor acuático, tal y como hizo la madre de la catalana.

A pesar de haber titulado uno de sus stories como "Día sin cobertura", Laura no se pudo resistir, este martes, a compartir todas las vivencias de su jornada de asueto, así como realizar su habitual trabajo de influencer.

'Story' de Laura Escanes. INSTAGRAM

La influencer también mostró a sus 1,7 millones de seguidores en Instagram, a través de stories, algunos de los momentos más entrañables y acaramelados junto al presentador de Todo es mentira.

Laura Escanes y Risto Mejide. INSTAGRAM

La isla de Menorca es el escenario habitual en el que Laura y Risto pasan sus vacaciones estivales año tras año. "Día en familia y florecillas", tituló Laura su última publicación, en la que recopila una serie de instantáneas donde muestra a sus acompañantes, el paisaje y los bikinis de estampados florales que luce.

Este miércoles, Laura ha tratado de hacer la boca agua a sus followers, con una historia donde aparecen unas deliciosas tartaletas con bonito y un gran plato de mejillones acompañados de la salsa oriunda de la isla, la mayonesa.

Aperitivo del que disfrutaron Laura Escanes y Risto Mejide. INSTAGRAM

Aunque no todo iba a ser idílico durante su estancia en la isla balear, el hecho de estar rodeada de naturaleza acarrea la exposición a bichos como los mosquitos. "No las he contado todas", ha escrito la influencer mientras grabó un vídeo de sus piernas y brazos llenos de picaduras de los molestos insectos.