Creixen els lloguers turístics a la Comunitat Valenciana fins a aconseguir el 12% d'arrendaments, segons Fotocasa

A més, han augmentat un 20% els propietaris que tornen al lloguer vacacional a la Comunitat Valenciana en l'últim any, segons reflecteix l'últim estudie 'Anàlisi i evolució del lloguer turístic' realitzat pel portal immobiliari. És la segona regió on més s'ha incrementat el volum del règim turístic.

A nivell nacional, només 33% dels apartaments turístics que van abandonar aquest mercat per la pandèmia es mantenen a dia de hui en el segment del lloguer residencial o de llarga durada, la qual cosa representa una caiguda de 5 punts percentuals en relació a 2021, quan aquest percentatge era de quasi un 38%, segons l'últim estudi "Anàlisi i evolució del lloguer turístic" realitzat pel portal immobiliari Fotocasa.

El 67% de les vivendes de lloguer s'han tornat a la modalitat turística, és un percentatge 5 punts major que fa un any. Al setembre de 2020, la primera edició de l'estudi revelava que un 64% dels propietaris que tenien alguna vivenda destinada a lloguer vacacional a Espanya s'havia passat, com a conseqüència de la COVID-19, al lloguer residencial. En 2021, quasi el 40% dels pisos turístics s'havien mantingut en lloguer residencial, i aquest 2022 el volum es redueix significativament.

La directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos, ha explicat que "els propietaris d'habitatges vacacionals que s'havien refugiat en el mercat de llarga durada durant les restriccions de la pandèmia, han tornat a la modalitat de lloguer turístic".

"La incertesa de cara a la temporada estival s'ha dissipat per complet i contemplant les previsions d'estiu rècord que està previst que aconseguim, el volum de lloguer vacacional s'ha incrementat en 5 punts percentuals. No obstant açò, també és destacable que existeix un percentatge de propietaris bastant significatiu que encara es mantenen en el lloguer residencial, perquè de moment és on es troben més còmodes", comenta.

Dels apartaments turístics que encara seguixen en règim residencial, el 14% l'estan per un període limitat de temps (sis punts percentuals menys que en 2021) i tornaran al mercat turístic quan la situació millore, mentre que prop del 20% dels habitatges turístics es mantenen com a lloguer residencial de forma indefinida (dos punts percentuals més respecte a l'any anterior).

Així mateix, del total de vivendes oferides en el mercat, el 2% la tenen llogada per a estades curtes o vacacions, mostrant una lleugera reducció de 0,8 punts respecte a les dades del 2021, mentre que un 12,2% destina la seua vivenda al lloguer de llarga durada, xifra que pateix un increment del 0,9 punts percentuals respecte a l'any anterior.

Per la seua banda, entre el segment de les vivendes oferides en lloguer, el 8% dels arrendadors ha destinat el domicili al lloguer vacacional, i el 26,1% l'ofereix en règim de lloguer de llarga durada. En les dos situacions, les dades mostren una lleugera reducció respecte a les xifres del 2021. La resta prové d'immobles que eren vivendes habituals (34%), segones residències (12%), cases heretades (9%), i vivendes buides (7%).