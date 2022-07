Confirman la pena de prisión permanente revisable para el hombre que grabó a su mujer agonizando por un ataque diabético

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la sentencia de prisión permanente revisable por el delito de asesinato con ensañamiento impuesta por la Audiencia de Barcelona al hombre que grabó a su pareja mientras agonizaba a causa de un ataque diabético. El juicio se hizo con un jurado popular que consideró culpable al individuo.

La Audiencia también le condenó por tres delitos de maltrato en el ámbito de la violencia de género, por un delito de maltrato habitual y por un delito contra la intimidad. Al mismo tiempo, le prohibía acercarse a menos de mil metros de distancia de tres miembros de la familia y lo condenaba a indemnizarlos con diferentes cantidades económicas.

La víctima sufrió una subida de azúcar y le pidió ayuda a él, también diabético, que fue hasta el piso pero que no le dio nada ni llamó a emergencias

El condenado recurrió la sentencia de la Audiencia de Barcelona por infracción de precepto constitucional o legal, por infracción del derecho a la presunción de inocencia y por infracción del derecho a un proceso con todas las garantías. En el recurso, el hombre solicitaba que se le rebajase la pena a dos años de prisión por homicidio imprudente.

La sala de apelaciones de lo Civil y lo Penal del TSJC desmonta uno por uno los tres preceptos y considera ajustada a derecho la condena, que ratifica.

A principios de marzo el jurado popular declaró culpable al hombre por estos hechos, que tuvieron lugar en junio de 2019 en Viladecans (Barcelona). Por 7 votos a 2, consideró que el hombre, conscientemente, no hizo nada mientras ella se estaba muriendo.

El tribunal popular, además, consideró que el hombre la dejó morir a pesar de conocer su vulnerabilidad y que su actitud provocó gran sufrimiento a la víctima. No obstante, no consideró probado que actuase por machismo o considerando que la víctima era inferior por ser mujer. La víctima sufrió una subida de azúcar y le pidió ayuda a él, también diabético, que fue hasta el piso pero que no le dio nada ni llamó a emergencias.