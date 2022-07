Festes preveu aprovar aquest dijous les bases per a triar les reines de les festes de Castelló 2023

El Patronat Municipal de Festes preveu aprovar aquest dijous les bases per a l'elecció de les reines de les festes de Castelló i les seues corts d'honor per a les festes de 2023. La proposta de la presidència s'elevarà al Consell Rector convocat en sessió extraordinària, en el qual també es donarà compte de la publicació i conseqüent entrada en vigor dels nous estatuts de l'organisme autònom aprovats per majoria en el ple municipal de maig.

Les bases d'elecció de les reines de les festes de Castelló per a 2023 inclouen com novetat la possibilitat que opten al càrrec, a més d'aquells que hagen exercit el càrrec de padrines de gaiates, també els qui acrediten quatre anys de pertinença a algun dels diferents col·lectius festers reconeguts en els estatuts del Patronat Municipal de Festes.

Així mateix, en els càrrecs de reina infantil i dama infantil de la ciutat s'amplia l'edat en un any per a aquesta edició i de manera excepcional en no haver-se realitzat elecció durant dos anys a causa de la pandèmia de la Covid. D'aquesta manera, es poden presentar als càrrecs els qui tinguen entre 8 i 12 anys -abans era fins als 11 anys-. En el cas de les majors, es manté l'edat per a optar a reina de les festes o dama de la ciutat, entre 18 i 35 anys. En tots els casos, han d'estar empadronades a Castelló.

"La proposta de noves bases per a l'elecció de les reines i dames de la ciutat de Castelló obri la possibilitat que es presenten més persones vinculades als col·lectius festers, donant-los així l'oportunitat que siguen les màximes representants de les festes", ha explicat el regidor de Festes i president del Patronat Municipal de Festes, Omar Braina. "A més, hem tingut en compte els dos anys de pandèmia en els quals no hi ha hagut festes, per la qual cosa ampliem l'edat de les candidates infantils", ha ressaltat.

El termini per a la presentació de candidatures és de l'11 al 18 de juliol, i es poden presentar en el registre del Patronat Municipal de Festes, al Palau de la Festa, de 9.00 a 14.00 hores, de manera presencial. Quant a la votació, es realitzarà en les dependències del Patronat el 29 de juliol. El cens d'electors està integrat per l'alcaldessa de Castelló, el president del Patronat Municipal de Festes, els membres del Consell Rector i els membres de la Junta de Festes.