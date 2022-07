El musical 'Hollywot' viaja en el Talia al cine de los 40, 50 y 60 con "las mejores bandas sonoras"

La obra -creada en plena pandemia y estrenada en mayo de 2021- llega al Talia con canciones adaptadas y originales en castellano y en inglés que siguen la historia musical. Todas ellas, bandas sonoras de películas del siglo pasado, aunque también habrá algunas "más modernas" llevadas al estilo de Las Wot.

La función, dirigida por Chus Moreno se convierte en una historia que muestra que "hay que creer en los sueños y perseguirlos a toda costa, porque pase lo que pase al final, lo más importante es el camino".

Así ha definido el montaje Yolanda García, que ha presentado este miércoles el musical en una rueda de prensa junto con Sandra Miralles Y Virginia Vila, las otras dos integrantes de Las Wot y la directora del montaje, Chus Moreno.

El musical cuenta la historia del viaje de la Wot para conquistar Hollywood. Juntas durante todo este largo trayecto vivirán momentos "únicos, divertidos y tensos pero sobre todo muy emocionantes".

Por su parte, la directora del musical ha subrayado que Las Wot "son muy sinceras, tanto en lo que hacen como en lo que son". Asimismo, ha señalado que "se lo pasan tan bien en el escenario que el público lo disfruta mucho".

"La idea de utilizar una serie de elementos era no recargar el escenario, que la imaginación realmente exista, con la iluminación y la música. Hace falta elementos, pero queríamos transportar a la gente a lugares, algo que creo que hemos conseguido", ha aseverado Moreno.

PROBLEMÁTICAS ACTUALES

Por otro lado, las artistas han señalado que "algunas canciones se han adaptado a las problemáticas actuales". Algunas de ellas, sobre todo las que son en castellano cuentan las dificultades y los miedos de Las Wot. "Es un poco una mezcla para que el que sabe mucho de este tipo de música no oiga lo mismo, sino que vea cómo se puede adaptar a una actualidad metida en un viaje en los 50", han completado.

Asimismo, han destacado que el montaje "no se trata de un tributo de The Andrews Sisters, es una obra para todos los públicos y totalmente familiar". "No repetimos canciones ya cantadas, sino que las estamos adaptando dentro del guion, algunas en castellano, otras en inglés, y se respeta el texto para que lo que estamos contando pueda llevar al público a otro lugar", ha hecho hincapié Vila.

"Creo que es una manera que la gente vuelva a escuchar canciones que ha escuchado probablemente 1.000 veces, las conocen pero las disfrutarán desde otra perspectiva", ha subrayado Miralles. Además, a lo largo del montaje han destacado que incorporan "mucho baile, hay hasta Bollywood". "Somos bastantes fieles a lo que hacemos, porque es lo que nos gusta", han concluido.