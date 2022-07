L'OV i David Pastor interpreten en el Festival de Jazz de València adaptacions simfòniques de temes populars

Sota la direcció de Miguel Ángel Navarro i amb "un dels millors trompetes de l'actualitat", com és el valencià David Pastor, acompanyats d'un quartet de reconeguts músics del gènere, el públic assistent podrà gaudir de Symphonic Jazz Sketches, un concert de fusió que reuneix adaptacions simfòniques d'alguns dels temes més emblemàtics del món del jazz.

La presidenta del Palau, Gloria Tello, ha ressaltat que aquest concert constitueix "una proposta molt encertada de fusió simfònica amb el jazz, en la línia que hem estat desenvolupant per a l'Orquestra de València aquests últims anys, és a dir, programes espectaculars amb solistes de molta qualitat, i amb l'objectiu d'atraure tant al públic del jazz com el de la clàssica".

Symphonic Jazz Sketches suposa una aposta per l'obertura de la música i la seua capacitat per a desdibuixar diferències en tots els seus sentits, unint sobre un mateix escenari a músics d'àmbits diferents (el clàssic i el de la improvisació jazzística) per a crear un moment únic de fusió entre gèneres i públic.

El repertori d'aquest concert compta amb la firma del famós compositor i arranjador italià Duccio Bertini, qui ha adaptat alguns dels temes més populars del jazz a la plenitud de la sonoritat simfònica, temes com The Days of Wine and Roses, Night and Day, My Funny Valentine o I fall in love easily.

Per la seua banda, el director del Palau, Vicent Ros, ha manifestat respecte a aquest concert que "encarem la recta final de la temporada i és molt positiu per a les professores i professors de l'Orquestra de València, allunyar-se del repertori clàssic per a endinsar-se en el món del Jazz, per a explorar i treballar altres formes de llenguatge i tocar estructures diferents de les habituals".

Les següents cites del XXV Festival de Jazz de València seran l'endemà, dissabte, amb dos concerts també en el Teatre Principal, el primer a les 11.00 hores del matí protagonitzat pel debut de la cantant Damaris Gilabert amb l'Happy Band Sedajazz Kids, dins de "Menut Jazz". I a les 20.00 hores, pujarà a l'escenari del teatre el trio de jazz Colina-Miralta-Sambeat (CMS), que proposarà la fusió del jazz i el flamenc, juntament amb el guitarra Juan Gómez "Chicuelo".

David Pastor sol col·laborar amb artistes internacionals com Clark Terry, Chris Cheek, Mike Mossman, Steve Marcus, Richie Col·le, Jack Walrath, Dennis Rowland, Paquito D' Rivera, Frank Wess, Bobby Shew, Slide Hampton, Pat Metheny, Bob Mintzer, Danilo Pérez, Giovanni Hidalgo, Donald Harrison, Donald Edwards, Emilio Solla, Sean Jones o Arturo Sandoval.

Va cursar estudis en els conservatoris Superior de València, de Castelló i Municipal de Barcelona, obtenint Premi d'Honor final de carrera. Ha participat en seminaris i rebut classes magistrals de George Vosburg (Solista de la Pitsburg Orchestra), Jim Pandolfi (solista de la MET), Michael P. Mossman, Claudio Roditti o Bobby Shew, entre molts altres.