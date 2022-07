Aarón Rivero (Jupol): "Si el Gobierno nos falta al respeto, se traslada a la opinión pública que no hay que respetar a la Policía"

El sindicato Justicia Policial (Jupol) nació en 2018 y se ha convertido en la actualidad en la unión sindical mayoritaria dentro la Policía Nacional. Su secretario general, Aarón Rivero, se reúne con 20minutos para explicar en el conflicto colectivo en el que se encuentran por la equiparación salarial de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de España, por la reforma de la jornada laboral y por el Real Decreto de procesos selectivos, entre otros.

¿Cuál es la diferencia salarial entre estos cuerpos?Actualmente, la diferencia retributiva que hay entre un policía nacional y uno autonómico vienen siendo de unos 8.000 euros anuales, en términos brutos. Nuestras pagas extras no son completas como las de un mosso d'Esquadra, la de ellos son dobles, por ejemplo. Nosotros no cobramos los juicios, no cobramos las horas extra. Nuestros compañeros se jubilan a los 65 años, con una pérdida de más de 1.000 euros, mientras que un policía autonómico o un policía local, en este caso, se jubilan a los 59 años sin pérdida de poder adquisitivo.