Francisco José Gan Pampols (Figueras, 1958) es teniente general del Ejército de Tierra -actualmente en la reserva-, y fue jefe del Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN y de las operaciones de SPABRI I en Bosnia-Herzegovina. Pampols vuelve a atender a 20minutos para analizar la situación actual de la invasión rusa de Ucrania, así como el futuro de la Alianza Atlántica tras la Cumbre de Madrid.

Putin acusa a la OTAN de estar creando una nueva Guerra Fría. ¿Cree que estamos viviendo una situación equiparable?No, todavía dista mucho. Primero porque la Federación Rusa no ha reconstituido, ni siquiera mínimamente, lo que fue la Unión Soviética. Ese telón de acero que se creó en su momento ahora mismo es inconcebible, porque el único territorio sobre el que ejercen soberanía plena es sobre Rusia y antes tenían los territorios de la Unión Soviética más los países del Pacto de Varsovia.

El miedo en aquel momento era que se produjera una guerra directa entre las dos potencias. ¿Cree que ahora se podría producir un enfrentamiento?Sinceramente, no. Creo que lo que subyace en la mente tanto de Putin como de nuestros dirigentes es que esa situación no es deseable. Hay que mantener el nivel de probabilidad de ese enfrentamiento lo más bajo posible y desde luego no hay que hacer movimientos extraños que puedan escalar. Lo que ha hecho Putin sobre Ucrania es deleznable, ilegal e ilegítimo, pero eso no significa que tengamos que intervenir y se desarrolle una guerra de mayor alcance.

Francisco José Gan Pampols (Figueras, 1958) es teniente general del Ejército de Tierra -actualmente en la reserva-, y fue jefe del Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN y de las operaciones de SPABRI I en Bosnia-Herzegovina. Entrevista al teniente general Gan Pampols. 20minutos

En cuanto a la guerra en Ucrania, Rusia ya ha conquistado Lugansk y sigue bombardeando el Donbás. ¿Cuál será el próximo movimiento?Ahora mismo está contenido por Ucrania en la zona al norte de Járkov próxima a la frontera rusa. De vez en cuando hay algún contraataque esporádico, pero sin pretender llegar a la ciudad, porque ahora mismo no tiene potencia para hacerlo. Lugansk lo ha conquistado y en Donetsk se ha empantanado, porque es un frente mucho más solidificado que lleva 8 años de combates. El corredor del Donbás hasta Crimea lo tiene más o menos asegurado y veremos cuál es el siguiente movimiento si acaba conquistando la provincia de Donetsk. Desde luego no espero que ocurra lo que dice Zelenski, que es que Rusia atacará a un país de la OTAN.

¿Por qué lo cree?Es un discurso estratégico. Lo dice porque le interesa mantener viva la llama del apoyo a Ucrania y el miedo atávico que se tiene a lo que viene del norte. No lo veo factible porque el desgaste que está teniendo la Federación Rusa es enorme. A mí me hace pensar que sería muy poco inteligente y, desde luego, totalmente desaconsejable, iniciar una acción posterior contra alguna alianza como la OTAN. Sería un despropósito.

Terminar una guerra no significa que uno acabe accediendo a todo lo que se firma en ese acuerdo de paz, significa que no le queda más remedio que firmarlo

Si termina de conquistar Donetsk, ¿podría marcar el final de la ofensiva rusa y el inicio de las negociaciones? Esa situación crearía condiciones objetivas para que el presidente Putin decidiera, aunque fuera de forma unilateral, un alto el fuego. A partir de ahí podría ofrecer un proceso de negociación que ya veríamos si es aceptado o no por la parte ucraniana. Ucrania tiene que intentar no perder más territorio, afianzarse sobre el que tiene e iniciar un proceso de negociación. Probablemente no obtendrá todo lo que espera, pero no veo factible que Rusia se vaya de Crimea y el Donbás por la presión ucraniana. Esa zona ahora mismo forma parte ya del ideario oficial de la Federación Rusa como territorios propios.

¿Podría tener problemas internos Zelenski si renuncia al Donbás y Crimea para acabar con la guerra?Pues probablemente le generaría muchísimos, pero las guerras las terminan estadistas, no políticos de segunda fila. Terminar una guerra no significa que uno acabe accediendo a todo lo que se firma en ese acuerdo de paz, significa que no le queda más remedio que firmarlo. Lo que hace es preservar la integridad territorial y las vidas. Puede también considerarse irredento y no perder nunca de vista que lo que quiere es recuperar el conjunto de la integridad territorial. Para ello se puede empezar a trabajar desde el día siguiente a firmar el acuerdo de paz.

Si esto ocurre, Rusia dominaría un territorio que llevaba años demandando. ¿Se podría seguir diciendo que militarmente cometió un error de cálculo?Yo creo que sí. Un error de apreciación y estratégica notable. No puedo creer que sacrificase la cantidad de vidas, armamento, material y equipo que perdió tanto en Kiev como en Járkov por hacer una maniobra de enmascaramiento. Además, ha perdido credibilidad y potencia de combate. Fue un error grave de inteligencia estratégica y una muy mala apreciación de elementos como la resistencia del Ejército ucraniano, su nivel de preparación, el respaldo popular o el liderazgo del presidente Zelenski. Se produjeron también errores de ejecución, particularmente en el ámbito logístico y operacional. Ha dejado bastante que desear.

¿Ha cambiado la Cumbre de la OTAN en Madrid la hoja de ruta de Putin de cara a la guerra?No creo. Ha tomado nota, eso sí. Sobre todo de lo que se acuerda en ese Concepto Estratégico que considera a la Federación Rusa como adversario y le define como principal amenaza para los países de la OTAN. Supongo que en el formato de guerra híbrida nos dará a conocer cuáles son sus determinaciones. Fundamentalmente en el área económica a través de recursos energéticos y materias primas críticas o estratégicas.

Lo que ha hecho Putin sobre Ucrania es deleznable, ilegal e ilegítimo, pero eso no significa que tengamos que intervenir y se desarrolle una guerra de mayor alcance

¿Cómo responderá la OTAN?Reforzando todo lo que sea vecindario próximo que tenga frontera común o pueda verse afectada, como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria. Hay que aumentar las unidades sobre el terreno y los grados de disponibilidad, lo que significa que unidades en sus países estarán listas para el combate en menos tiempo. Se aumenta también lo que se conoce como fuerzas de respuesta de la OTAN, que ahora mismo eran 40.000 efectivos y se ha aumentado hasta los 300.000. Veremos refuerzos en el Báltico y el Mar Negro, más aviones para proteger el espacio aéreo, el Atlántico un poco más transitado garantizando la libertad de navegación, etc.

Biden afirmó en Madrid que "Putin buscaba una finlandización de la OTAN y ha terminado con Finlandia en la OTAN". ¿Qué supondrá para Rusia la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza?La de Suecia, nada directamente, porque no tiene frontera común. Evidentemente, sí el hecho de que es un país del primer mundo con un PIB elevado que tiene unas Fuerzas Armadas bastante desarrolladas, competentes y tecnológicamente eficientes. En el caso de Finlandia supone de repente aumentar 1.340 km de frontera entre Rusia y la OTAN. Esto sí que tiene una repercusión directa en función de cómo perciba la Federación rusa los riesgos para su seguridad. Esto podría obligarle a incrementar la presencia a lo largo de esa frontera y a aumentar los sistemas de reconocimiento de inteligencia y vigilancia del campo de batalla.