Críticas a 'La noche D' por no contar con ningún invitado LGTBI en su programa dedicado al Orgullo

Lo de ‘La noche D’ en @La1_tve no está pasando, ¿verdad? Un programa sobre el “Orgullo” con ¿totalidad? de heterosexuales, sin mencionar LGTB (no digamos ya el resto de las siglas) y preguntando “¿tú de qué estás orgulloso?” NO PERDONA, NO NOS VACÍES EL ORGULLO. Qué vergüenza