Un congrés analitza a València la investigació clínica i bàsica dels estupefaents en opiacis, dolor i addicció

Es tracta d'una trobada sobre investigació bàsica i clínica que compta amb la professora del Departament de Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia de la Universitat de València Lucia Hipólito com a presidenta del comité científic, informa la institució acadèmica en un comunicat.

La finalitat de la investigació que es presenta en aquesta conferència internacional és ampliar el coneixement de com funciona el sistema nerviós dels humans i com es troba alterat en patologies com a dolor crònic, addicció i altres malalties neuropsiquiàtriques, a fi de poder dissenyar teràpies més efectives i segures.

El títol de la trobada és "Nous avanços en la investigació dels opiacis: del laboratori a la pràctica", i inclou tres conferències plenàries. Són de Robert W. Gereau IV (Universitat Washington a San Luís), Brigitte Kieffer (Universitat d'Estrasburg-INSERM) i Christopher J Evans (Universitat de Califòrnia Los Angeles). La seua investigació se centra en la senyalització d'opioides en el dolor i la salut mental i la malaltia.

A més, el programa inclourà nou simposis que cobrixen un espectre més ampli de temes i ofereixen l'oportunitat de realitzar contribucions d'investigadors i investigadores junior. Existeixen dos tipus de registre disponibles: "presencial" i "virtual".

L'opció virtual ofereix l'oportunitat de seguir els simposis, plens, Premis Joves Investigadors i conferències del fundador en streaming o sota demanda. A més, els assistents virtuals també tindran l'oportunitat de fer preguntes als i les ponents durant el temps de debat. El copresident de la conferència és José Morón-Concepción, professor d'Anestesiologia, Neurociencia i Psiquiatria, en el Centre del Dolor de la Universitat de Washington i director de la Divisió d'Investigació Bàsica.

En aquest congrés han col·laborat la Universitat de València, la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Societat Farmacològica Britànica, entre altres entitats.