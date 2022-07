"Desitja donar una nova ubicació del cos de Marta?": una de les 50 preguntes que fa el jurat a Jorge Ignacio

Jorge Ignacio ha volgut respondre durant la vista únicament a les preguntes formulades per la seua advocada, el jurat i la presidenta del tribunal. S'ha negat a respondre les acusacions, tant al ministeri fiscal com a les particulars.

Després de concloure la seua lletrada, els membres del jurat han efectuat al voltant de 50 preguntes, moltes d'elles relacionades amb la mort de Marta Calvo. Així, interpel·lat per si desitjava donar una nova ubicació del cos de Marta, l'acusat ha respost: "Ai, Déu meu! Repetisc que no tinc ànim de martell. Si volguera maquillar els fets, haguera explicat qualsevol altra cosa. Vaig explicar el que va ocórrer. He de fer justícia, explicar el que va ocórrer i va ser això. Tant de bó haguera fet una altra cosa. Ja ho vaig comptar amb claredat".

Així mateix, se li ha interpel·lat per què no va manifestar a la mare de Marta, quan es va presentar en la seua casa l'endemà passat de la desaparició, que la coneixia. "Jo no sabia que era la mare, pensava que era la madame on exercia el seu treball. I pel nom jo no la coneixia. Havia ocorregut el que havia ocorregut i no li anava a dir el que havia passat, perdonen vostés", ha asseverat.

Interpel·lat per què va tardar 21 dies a entregar-se si podia haver-ho fet abans, l'acusat ha manifestat: "És molt bona pregunta. Si haguera sabut que no anava a ser capaç de llevar-me la vida, no haguera mogut el cos del llit, haguera cridat a la Guàrdia Civil i no estaria assegut ací. Però no puc canviar el que vaig fer. Tinc la reacció perfecta tres dies després, però ja... per a què?", ha qüestionat.

En aquest sentit, el jurat s'ha interessat per si va contactar amb la seua mare el temps en què va estar amagat, al que ha respost que "no". "Com?; De quina manera? Mai em vaig comunicar amb ella. No va haver-hi comunicació. Això són elucubracions dels investigadors".

Preguntat per què va tirar les restes de Marta en diferents contenidors, l'acusat ha manifestat que "el problema era com posar-los en el cotxe sense que es mogueren d'un costat a un altre. És tremendament incòmode acordar-me d'açò. No sabria respondre-ho bé però per qüestió de practicitat", ha respost.

En aquesta línia, l'acusat, interpel·lat pel que va fer amb les serres amb les quals va esquarterar el cos, ha indicat que no les va tirar amb el cadàver perquè "era tan impressionant per a mi saber que el que estava movent era un cos humà, que el que vaig fer va ser tirar-lo a Massanassa", ha dit.

Respecte a com va poder cridar altres dones el matí següent al qual va morir Marta Calvo, l'acusat ha respost: "Açò l'he de matisar. Quan estava amb Marta vam decidir que vinguera una altra xica amb nosaltres, perquè ens ho estàvem passant bé, i vam començar a escriure. Algunes van respondre i unes altres no i açò és el que apareix en el registre", ha manifestat.

NOMS, 900 EUROS I COCAÏNA

També se li han preguntat per altres qüestions com per què s'identificava amb noms falsos davant les dones amb les quals contractava servicis sexuals, al que ha contestat que "és una pregunta molt genèrica. De normal em presente com Jorge i ja està".

Respecte al cas d'Arliene Ramos, se li ha preguntat com sabia que va ser l'últim client d'ella si diu que no sabia que estava morta, al que ha respost que ho va saber posteriorment, quan li ho van dir els investigadors.

Interpel·lat per com podia pagar el lloguer de dos cases, contractar servicis i viure amb 900 euros al mes que diu que guanyava treballant, l'acusat ha dit que un dels habitatges l'abonava la seua mare i que, no obstant açò, és "bastant organitzat" i tenia els seus estalvis.

Respecte a si reconeix almenys en algun cas haver introduït cocaïna en les parts íntimes d'alguna xica, l'acusat ha asseverat que "mai". "No té sentit", ha postil·lat.

Finalment, el jurat s'ha interessat de moment que l'acusat va canviar d'idea i va decidir no suïcidar-se i entregar-se a la Guàrdia Civil: "Vaig canviar d'idea quan vaig veure que no em podia llevar la vida. No li havia llevat la vida a Marta, així que per què m'anava a llevar la meua? Al final em vaig penedir quan m'anava a tirar a un camió i no vaig poder. Era millor aclarir-ho tot", ha asseverat.