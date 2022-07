Para los menos ilustrados en la alta velocidad ferroviaria, de un tiempo a esta parte, hay un vagón en el que no se pueden emitir sonidos. El vagón del silencio es un experimento sociológico, al más puro estilo conductista de la película La naranja mecánica. Cada uno es cada cual y soporta las rigideces de la ausencia de ruido de muy diferente manera. Por un lado, están los ortodoxos del sosiego, acostumbrados a la quietud, que no resistirían ni un segundo el estruendo de las caravanas del amor del día del opus gay. El silencio es extático y estático para esta tribu de nómadas del silencio. El quebrantamiento, siquiera sea leve, de las reglas absolutas del silencio los convierten en inquisidores, dispuestos a incinerar al instrumentista que estornude, respire o agite las páginas de un periódico en movimiento. Surgen los delatores, como aquel ser inmundo de El expreso de medianoche al que se le arrancaba la lengua a mordiscos. Es la mafia del silencio dispuesta a matar al que viole la omertá. Ya se sabe, "el que es sordo, ciego y mudo vive cien años en paz" reza el refrán popular siciliano.

En este juego ferroviario no es que no se pueda decir "sí", "no", "quizá", "crisis" o "recorte". Sencilla y llanamente no se puede hablar.

Por otro lado, los héroes del silencio, llamados a resistir al talibanismo de los apóstoles de la insonoridad. No en vano, la mítica banda zaragozana regentaba un bar que se llamaba la Estación del Silencio, muchos años antes de que Renfe se diera a la exaltación del mutismo en movimiento acelerado. Suelen ser viajeros a los que les han vendido por error, por ignorancia o por falta de asientos en otros vagones, un pasaje en un coche silente. Cuando el incauto cae en la cuenta del infausto error, le sobreviene un pánico cerval porque es como sumergirse en el agua y dejar de respirar una hora. Hay quien sabe que no resistirá. Y comienza el estrés y el desasosiego como Malcolm Mcdowell en la película de Kubrick. No hace falta en este caso que el viajero escuche impíamente la novena sinfonía de Beethoven, sino que basta con que vuelvas a ver la cuarta entrega de Frozen a cuarenta grados a la sombra bajo cualquier páramo de los Monegros.

Conforme pasan los minutos, el vagón se va convirtiendo a trescientos kilómetros por hora en una nueva edición de La isla de las tentaciones sin piscina ni pista de baile. En este juego ferroviario no es que no se pueda decir "sí", "no", "quizá", "crisis" o "recorte". Sencilla y llanamente no se puede hablar. Y entre tantos extraños en el tren, no queda otra que coger cartones y escribir. "Yo a ti te conozco". "A ver si nos vemos pronto". "Tienes unos ojos muy bonitos". "El próximo día no se olvide el desodorante". He llegado a mi destino y tengo que apearme. Lo voy a hacer discretamente y en silencio. Y nada más bajar al andén, déjenme gritar.