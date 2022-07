¿Quién es Feijóo?

Lo que se debería conocer de Feijóo antes de comprarle es que se está ante la antítesis de la frivolidad. Tampoco es la alegría de la huerta y, sinceramente, no lo veo bailando sevillanas. Tiene, sin embargo, un humor coñón, negro, difícil de interpretar. Así lo describe Graciano Palomo en Siete días de furia y puñales, su nuevo libro en el que desgrana la caída de Casado y la repentina explosión de un partido que logró recomponer sus pedazos a la misma velocidad con la que reventó. Como era de esperar, esta obra, que encabeza los rankings de ventas en España, ha pasado como un ciclón por las filas del PP: "Algunos porque salen y otros porque no". C’est la vie!

Feijóo no es exactamente igual a Rajoy, pero es distinto de Casado. Sabe que a él solo le vale la victoria y pronta. "Victoria o averno". De momento, las encuestas le dan al PP una ventaja sobre el PSOE de 38 diputados. ¿Esto significa un cambio de ciclo? Veremos. El dinero ya lo vigila: "En los días previos a la coronación del exrey gallego, su gabinete recibió no menos de veinte llamadas de grandes y pequeños empresarios en solicitud de audiencia. Antes, solo el presidente de Iberdrola se dejaba caer por los actos públicos de Casado". De nuevo, c’est la vie!

De todas las cualidades de Feijóo, la que más me interesa en estos momentos, sin duda, es su voluntad de acuerdos. «Como comprenderán no puedo pactar con el que no quiere», llegó a lamentar.

Esta voluntad le ha servido a Sánchez para prometer en la cumbre de la OTAN que aumentará el gasto en defensa hasta un 2% del PIB pese a discrepar con esta medida una parte del Ejecutivo. Ahora, el presidente ofrece un trato a Feijóo. También, c’est la vie!