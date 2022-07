Bravo destaca que l'incendi de Venta del Moro no es donarà per estabilitzat mentre hi haja punts calents

Bravo, que ha precisat que no hi ha flama des de les 18.00 hores d'aquest dimarts, ha afirmat que el foc no ha afectat al paratge de les Gorges del Cabriol i que únicament ha cremat un 3% del parc natural. Així mateix, ha manifestat que "les hectàrees afectades segueixen sent les mateixes: 1.300", de manera que "no ha afectat a major massa forestal".

"L'incendi a les Gorges -del Cabriol- no ha afectat. L'incendi sí ha afectat a un 3 per cent aproximadament del parc natural", ha respost preguntada per aquest paratge. "Estem parlant del parc natural més gran de la Comunitat Valenciana. Té un volum d'unes 31.000 hectàrees i estem parlant d'unes mil i un poc del parc natural. No ha afectat a tot el que és la zona de les Gorges", ha afegit.

La responsable autonòmica, que ha assenyalat a més que un total 160 efectius treballen en la zona i que 300 romanen activats per si foren necessaris, s'ha reunit aquesta jornada en el Lloc de Comandament Avançat (PMA) habilitat en la zona de l'incendi amb el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel; el director general d'Interior de la Generalitat, Salvador Almenar; i els responsables dels mitjans d'extinció per a conéixer l'última hora de l'evolució de l'incendi.

Després d'aquesta trobada, Gabriela Bravo ha indicat que "l'incendi segueix evolucionant favorablement". "Al llarg de la nit han estat treballant els drons. S'han realitzat diferents actuacions per a controlar la situació, sobretot, detectar els punts calents que era el més important per a evitar que s'activara de nou el foc", ha exposat.

Igualment, ha detallat que "al llarg de tot el matí -d'aquest dimecres- s'ha estat refrescant la zona" i ha apuntat que es "tenen controlats quins són els punts calents". Pel que fa als efectius que treballen a la zona ha comentat que hi ha "activats uns 300" i que són 160 els que estan actuant.

La consellera ha asseverat que "es retirarà una de les seccions de la UME (Unitat Militar d'Emergència)", però ha precisat que en la zona "romandran un total de 60 militars" tenint en compte que "al llarg de tota la vesprada s'esperen ratxes de vent forts".

"IMPORTANT SEGUIR TREBALLANT"

"Seguirà bufant el llevant i, per tant, és molt important seguir treballant, tant en els mitjans terrestres refrescant tots els punts calents com la tasca de vigilància per part dels mitjans aeris", ha declarat. Bravo ha afegit que hi haurà un d'aquests últims "sobrevolant la zona i realitzant totes les inspeccions necessàries per a detectar algun focus" i ha assenyalat que es comptarà amb un altre "de reserva".

Pel que fa als mitjans de l'administració central, ha comentat que "s'han retirat" encara que "estan en alerta perquè en qualsevol moment, si es reactiva l'incendi", puguen engegar-se i actuar "de forma immediata".

Igualment, ha assegurat que "s'ha retirat en aquest moment, perquè hi ha menys perill, tota la maquinària pesada que s'havia col·locat enfront dels tallafocs per a evitar l'afectació a les Gorges" del Cabriol perquè "en aquest moment no és necessari". No obstant açò, ha ressaltat que "segueixen treballant i pendents dels punts calents i realitzant actuacions de control i vigilància per a evitar que com a conseqüència de fenòmens meteorològics, sobretot pel vent, s'activara algun punt".

Gabriela Bravo ha exposat també que durant la pròxima nit es preveu que s'eleve "el nivell d'humitat", una circumstància que "afavorirà les tasques de refrescar i anar apagant tots els punts calents que encara" existeixen.

"COORDINACIÓ"

"Per tant, se segueix treballant des de l'àmbit de la coordinació de totes les agències i tots els professionals que estan actuant" per a acabar amb aquest incendi forestal a Venta del Moro, ha subratllat la consellera. Després d'açò, ha manifestat que "encara no es donarà per estabilitzat" l'incendi "mentre hi haja punts calents". "Es seguirà treballant en totes eixes àrees i mobilitzats tots els mitjans tant aeris com a terrestres", ha insistit.

Preguntada per com s'actuarà després de l'incendi i per si hi haurà ajudes i un pla per a restablir la zona, la titular de Justícia, Interior i Administració Pública ha respost que s'actuarà "com en tots els incendis". Ha comentat que "quan es done per extingit" l'incendi s'obrirà "una nova etapa en la qual es convocarà l'oficina de la postemergència".

Bravo ha detallat que en elles se citarà als representants dels diferents departaments amb la finalitat de fer una valoració dels danys ocasionats, tant dels àmbits que afecten al públic com al privat". "S'obrirà un termini per a la presentació dels documents necessaris per a la taxació de tots eixos danys i, a partir d'eixe moment, engegarem el decret d'ajudes com fem sempre", ha concretat.