PP demana una moratòria per a aplicar la LOMLOE a la Comunitat Valenciana en estar la normativa autonòmica "en l'aire"

Gascó considera que "els equips directius no tenen temps suficient per a organitzar el curs escolar amb garanties jurídiques aplicant una normativa que al juliol encara no està aprovada perquè el Consell no ha fet els deures". "La seua aplicació només estressaria al conjunt de la comunitat educativa perquè hauria de fer-se a tota velocitat, la qual cosa ocasionaria múltiples problemes al conjunt del sistema educatiu", argumenta la parlamentària en un comunicat.

Per a la diputada 'popular', "no té cap sentit que es pretenga organitzar el pròxim curs escolar sobre la base d'esborranys, menyspreant el treball de directors i resta de docents si hi ha canvis en la normativa i els toca tornar a fer tot el treball de nou".

"És un insult a la tasca organitzativa de tots els claustres de la Comunitat Valenciana i no es pot tolerar que la incompetència de la Conselleria d'Educació recaiga en els equips directius. El problema és que en Educació estan més pendents dels problemes d'Oltra, de les coses que passen fora de la Conselleria que d'atendre al sistema educatiu valencià. La comunitat educativa està pagant aquesta falta d'interés", retrau.

Beatriz Gascó ha demanat a la nova consellera d Educació, Raquel Tamarit, que "pense en els docents, els equips directius i les famílies". A més, ha insistit, "no dona temps a les editorials de llibres de text per a preparar els materials ja que ni tan sols saben en quina llengua haurien de preparar-los".

"INSEGURETAT JURÍDICA"

En aquesta línia, la portaveu 'popular' ha demanat que "es paralitze de manera immediata l'aplicació de la LOMLOE i es done una moratòria perquè, en la seua opinió, es generaria "una inseguretat jurídica sense precedents als centres educatius". "Ni editorials ni claustres tenen el temps suficient a hores d'ara per a poder preparar el pròxim curs escolar en condicions. La consellera ha de pensar en els alumnes i no en les seues ganes d'imposar una llei eminentment ideològica", insta.

Finalment, Gascó ha reiterat l'anunci del president del PPCV, Carlos Mazón, de "engegar totes les mesures legals per a frenar l'aplicació de la llei i que es genera seguretat jurídica als centres".