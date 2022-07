La tensión entre los miembros del clan Pantoja es evidente. Hace un año, Irene Rosales abandonaba su puesto como colaboradora de Viva la vida y, desde entonces, prefirió mantenerse neutra con los medios de comunicación.

Sin embargo, la mujer de Kiko Rivera ha concedido una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas en la que no ha dudado en hablar sobre su suegra y su cuñada, Isa Pantoja.

Muy contundente, Rosales ha señalado su enfado con Isabel Pantoja por no ponerse en contacto con sus nietas y ha defendido que, si la tonadillera tiene tiempo para subirse a un escenario, también lo tiene para descolgar el teléfono.

De la misma manera, la modelo sevillana ha destacado que Isabel Pantoja ha hecho daño a Kiko Rivera desde que nació. Tampoco ha dudado en cargar contra Isa Pantoja, a quien ha querido mostrar que sí intervino, aunque de manera privada, cuando Kiko realizó la entrevista en la que aseguró que había dado un bofetón a su hermana.

En la conversación con Lecturas, Irene ha apuntado que, cuando ha discutido con Kiko ha sido por su manera de hacer o decir las cosas, pero no porque no tuviera razón. Además, ha explicado que el DJ "nunca ha maltratado física ni psicológicamente a ninguna mujer".

En el plató de El programa del verano, Joaquín Prat no ha perdido la oportunidad de comentar esta vuelta a los medios de Irene Rosales. Así, el presentador del Club Social del matinal ha sentenciado: "Esto parece que no lo soluciona ni el mejor mediador familiar. A veces pienso que tampoco les interesa solucionar los problemas, porque eso no vende".