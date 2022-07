València, entre les 100 millors ciutats del món per a estudiar educació superior, segons el rànquing QS

En concret, la capital valenciana ocupa el lloc 87 en la classificació general i destaca, a més, com la número 46 com a urbs més assequible per a viure i estudiar educació superior i la 54ª més desitjada pels estudiants universitaris.

QS assenyala que València sobreix pels seus edificis històrics, monuments, restaurants i cafés, el seu estupend transport públic i les seues increïbles platges. Coneguda a nivell mundial per la paella, la fideuà i les tapes -"els estudiants mai se n'aniran famolencs al llit", diu textualment el rànquing-, la ciutat resulta un 12% més assequible que Madrid, apunta.

Entre els atractius valencians, QS cita les Falles, la Ciutat de les Arts i les Ciències, la Tomatina i el Festival de Benicàssim, i subratlla que és la tercera economia del país, amb importants sectors com el comerç, el turisme, la tecnologia de la informació, l'enginyeria, les finances i la salut.

Però, per damunt de tot, QS destaca de la ciutat les seues dos principals universitats, la Universitat Politècnica de València (UPV), a la qual certifica com una de les 400 millors universitats del món, i la Universitat de València (UV), a la qual inclou en el top 600, recalca la Politècnica en un comunicat.

En aquest sentit, a més de valorar a la UPV com top 10 nacional i número 1 de la Comunitat Valenciana, QS subratlla a la institució actualment dirigida per José E. Capilla en un total de 19 disciplines, assenyalant-la com a millor universitat d'Espanya i 41ª del món per a estudiar Agricultura i Ciències Forestals, i situant-la en el top 150 mundial en fins el 7 matèries.