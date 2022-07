CCOO alerta de la falta d'unitats SAMU per a cobrir la zona de Requena i demana ampliar el servici a Utiel

El sindicat ha assenyalat, en un comunicat, que l'incendi forestal de Venta del Moro "ha obligat a mobilitzar el SAMU de Requena, deixant a una gran part de la població sense atenció mèdica urgent a partir de les 20.00 hores, quan el SAMU d'Utiel finalitza el seu servici".

Així, ha exposat que "quan es produïx una urgència han de cobrir-la altres unitats molt més allunyades geogràficament" a pesar que aquest és "un servici en el qual cada segon de demora és de vital importància".

La FSS CCOOPV ha considerat que "de manera urgent ha d'ampliar-se l'horari del SAMU d'Utiel a 24 hores", atés que "a més del succeït a Venta del Moro, en època estival, s'augmenta demanera notable la població d'aquesta zona".

El sindicat ha afirmat que "a aquesta situació se sumisca la falta de personal facultatiu en els SAMU" i ha assegurat que açò és "alguna cosa que és intolerable" i que ha denunciat "en nombroses ocasions sense que la Conselleria de Sanitat pose solució".

"Açò provoca una gran indefensió per al personal d'infermeria i tècnic d'emergències que ha de fer-se càrrec, sense facultatiu, d'unes urgències que de per si mateix ja són complicades amb l'equip sanitari al complet", ha apuntat la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO.

Així, exigeix que "es dote a totes les unitats SAMU de personal facultatiu i que es reforce de manera urgent la zona d'Utiel i Requena perquè es puguen atendre les urgències derivades de l'incendi i les que genera l'augment de població a l'estiu".

Igualment, el sindicat ha demanat "el cessament de l'equip directiu del SES (Servici d'Emergències Sanitàries) i de la Direcció general d'Assistència Sanitària per la seua incapacitat manifesta per a solucionar la precarietat d'aquest servici", així com per "la seua nul·la voluntat de negociació".