Descubre cómo es la toalla más práctica del verano: con forma de poncho, capucha y de secado rápido

Hay dos tipos de personas para ir a la playa. Por un lado, los que van a pasar el día de la forma más cómoda, cargados con sombrillas, sillas, hamacas, neveras con bebida y comida, juguetes para los niños y multitud de toallas y bañadores de repuesto. Sin embargo, en el otro extremo se encuentran los que van a la playa con el bañador ya puesto, la crema solar en una mano, la botella de agua en la otra y una simple toalla sobre los hombros. Seas del tipo de veraneante que seas, hay algo que une a estos dos grupos de playeros: la toalla siempre es imprescindible, ya sea para tumbarte en la arena o para secarte.

Por eso, este verano, desde 20deCompras hemos encontrado la toalla más ligera, práctica y cómoda de todos los tiempos. Seas del primer grupo o del segundo, seguro que este modelo te encanta, ya que tiene forma de poncho para que te seques de manera más rápida y cómoda, posee también gorro para el pelo y su material fabricado en microfibra permite que su secado sea ultrarrápido. Además, su tamaño es universal para todos los miembros de la familia y ¡es unisex!

En siete colores distintos y con enganches para cerrarla. Amazon

Por qué elegir este modelo

Esta toalla tan práctica posee unos broches laterales que ayudan a que sea más fácil colocársela. Gracias a estos y a su forma, podrás cambiarte el bañador tranquilamente sin que nadie te vea y sin tener que hacer malabares con la toalla en mitad de la playa. Además, su material absorbe toda la humedad de forma rápida y también se seca de la misma manera, por lo que enseguida tendrás este poncho toalla seco para volver a meterte al agua. Por último, pero no menos importante, no ocupará nada de espacio en tu mochila si lo que prefieres es no ir cargado a la playa o a la piscina.

