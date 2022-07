Los colaboradores de 'AR' coinciden en que Anabel o Yulen deben abandonar 'Supervivientes': "Que concursen solos"

La relación entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira se ha convertido en uno de los platos fuertes de esta edición de Supervivientes. La pareja, que se encuentra nominada, se enfrenta ahora a la posibilidad de ser separados por la audiencia.

La salvación de Nacho Palau en la noche del pasado martes dejó en la palestra a Anabel, Yulen y Ana Luque. Así, los colaboradores del Club Social de El programa del verano han destacado que quizá sea momento de ver concursar a Anabel o a Yulen por separado.

En la isla, Anabel y Yulen han comenzado a planear el futuro que esperan tener una vez que abandonen la isla. La influencer habría manifestado su deseo de ser madre, algo que ha chocado a Marisa Martín Blázquez: "Lo curioso es su propia contradicción. Con Omar no quiso ser madre y fue uno de los motivos de la ruptura".

Por su parte, Pepe del Real ha destacado: "Me parecería superbién que, al final, se fuese Yulen y que Anabel empezase a concursar sola". Beatriz Cortázar, sin embargo, ha señalado que, tras la expulsión de Kiko Matamoros, es muy probable que la audiencia decida eliminar a la siguiente persona influyente en la isla: Anabel.

"Después de la expulsión de Kiko, de cara a mañana, me cabe cualquier cosa", ha apuntado Joaquín Prat que, además, ha explicado que Ana Luque tiene "todas las papeletas" para abandonar el reality. "Tenemos que ver a Yulen solo, a ver qué piensa, si la echa de menos o si se queda tan a gusto en la isla", ha añadido Cortázar

Lecquio, que siempre se ha mostrado muy crítico con la pareja, ha sentenciado: "Anabel no es tonta y sabe perfectamente lo que funciona en televisión. Está sembrando a corto plazo para ganar el reality y, a largo plazo, para tener una historia que contar. Estoy convencido de que ella está claramente por interés y, precisamente por eso, no está preocupada porque Yulen no tenga inquietudes".