Renfe inverteix 1,4 milions d'euros en la digitalització de la informació en 76 estacions de la Comunitat Valenciana

20M EP

NOTICIA

Renfe ha adjudicat el contracte per al subministrament, instal·lació i manteniment de pantalles multimèdia en 76 estacions de Rodalies de la Comunitat Valenciana per un import d'1,4 milions d'euros. L'objectiu d'aquest projecte és substituir la informació en paper que actualment s'exhibeix a les vitrines de les estacions per pantalles que permeten mostrar-la en format digital, segons ha informat la companyia en un comunicat.