Heidi Klum desvela cuál es su peculiar habilidad secreta que todo el mundo quisiera tener

Existen habilidades tan misteriosas como increíbles. Heidi Klum, modelo y presentadora, ha desvelado cuál es su gran talento en su visita a The late show, el programa de Stephen Colbert. Es tan peculiar que ha dejado boquiabiertos a todos.

"Esta es mi habilidad. Es secreta porque no se muestra", comienza diciendo la modelo entre aplausos del público. "Puedo hacer que no sude por la cara. Sudo un montonazo por donde no se ve. Me digo a mi misma 'No sudes por la cara ahora' porque no quiero tener el rostro brillante", continuó diciendo.

Colbert no podía creer lo que estaba escuchando. "¿Cómo? Esperad un segundo. Esperad, esperad un segundo... Vamos a indagar un poco más. Quiero saber más de esto", dijo, hasta que le preguntó cuándo había descubierto eso.

"Supongo que al desfilar, porque, cuando estás en ello, vienen todo el rato a ponerte esos polvos en la cara, siempre. Y te quedas así...", contestó entre risas quien fue uno de los Ángeles de Victoria's Secret.

Además, volvió a hacer hincapié en sus pensamientos para que eso se produzca: "Entonces, me digo 'No sudes por la cara' y simplemente me ordeno a mí misma que no sude por el rostro y sudo por todo lo demás que no se ve".

Nadie podría imaginar que hacer que no se sude por la cara podría ser posible, así como que es una habilidad misteriosa. Además, se trata de un gran punto a favor para Klum, puesto que en su profesión como modelo resulta esencial evitar el sudor.