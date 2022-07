Illueca destaca la importància de les convocatòries dels dos programes d'ajudes per a facilitar la compra d'habitatge

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha destacat la importància de les convocatòries per a 2022 de dos programes d'ajudes que la Conselleria té en marxa per a facilitar la compra d'habitatge. D'una banda, el Pla Adha d'ajudes als municipis per a l'adquisició i millora d'habitatge i, per una altra, el programa d'ajudes per a compra jove. La dotació pressupostària de tots dos programes suma 9,5 milions d'euros.

Els detalls dels mateixos s'han donat a conéixer en una jornada de formació dirigida a alcaldes, alcaldesses i regidors de la província de Castelló i que ha sigut organitzada conjuntament per la Generalitat i la Diputació de Castelló. En ella, també ha participat el president de la Diputació, José Martí.

El vicepresident ha assegurat que les dos iniciatives "són estratègiques més enllà de les polítiques d'habitatge, ja que contribueixen a crear una societat més forta, cohesionada, justa i sostenible". A més, Illueca considera que "són bones ferramentes per a concretar la col·laboració entre els ajuntaments i la Generalitat i servir a l'interés general".

La dotació per a l'actual convocatòria del Pla Adha és de huit milions d'euros, dels quals quatre procedeixen de fons estatals i altres quatre de la Generalitat. Per a Héctor Illueca, aquest pla és una iniciativa que va molt més enllà de l'adquisició d'habitatges. "Venim de molts anys de menyspreu a l'habitatge públic i aquesta actitud no és fruit de la casualitat, sinó d'un model immobiliari que ha pensat més en la vivenda com a negoci que com a dret", ha afirmat el conseller.

Per açò, ara "ens toca esforçar-nos per a revertir la situació", ha indicat el vicepresident. Per a açò, aquest pla subvenciona la compra d'habitatges per part dels ajuntaments a través de mecanismes com el tempteig i retracte cedit per la Generalitat, la compra directa per emergència habitacional o els concursos públics d'adquisició.

La directora general d'Habitatge i Regeneració Urbana, Elena Azcárraga, ha detallat que la incorporació de fons estatals al pla Adha es deu al fet que enguany s'emmarca en el programa d'increment del parc públic de vivendes del Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025. Unes altres de les novetats és que, a més dels costos d'adquisició, es podran finançar obres de millora i condicionament de les vivendes. Així mateix, enguany es podrà anticipar fins al 100 per cent dels costos d'adquisició.

La primera experiència en 2021 del Pla Adha va possibilitar l'ampliació del parc públic d'habitatges de tres municipis de la Comunitat, com són Gandia, La Pobla de Vallbona i Castelló de la Plana, amb una subvenció total de 2.260.000 euros.

MUNICIPIS EN RISC DE DESPOBLACIÓ

Pel que fa al pla de compra jove, el vicepresident ha explicat que les bases de la convocatòria "han sigut redactades per a atendre especialment a les poblacions amb el risc de despoblament i als grups socials, en aquest cas de joves, que necessiten major atenció per part de l'administració".

A més, considera necessari aconseguir "un equilibri territorial en el qual s'atenguen les necessitats de les grans concentracions urbanes, alhora que les del medi rural", ha puntualitzat.

La directora general d'Emergència Habitacional, Pura Peris, ha explicat que les ajudes enguany s'incrementen al mig milió d'euros, aconseguint 1,5 milions. A més, en aquesta convocatòria, la compra realitzada es finança des de l'1 de gener de 2022, el 20% amb un límit 10.800 euros, no podent superar el valor d'adquisició de l'habitatge els 120.000 euros.

Segons ha explicat Pura Peris, aquestes ajudes possibiliten l'accés a la vivenda en la modalitat de compra per a persones joves, alhora que, en tractar-se de xicotets municipis, contribueixen també a lluita contra el risc de despoblament.

Per la seua banda, el secretari autonòmic de Vivenda i Funció Social, Alejandro Aguilar, ha assenyalat entre les novetats d'enguany la priorització de la compra d'habitatges en municipis amb el risc de despoblació. Així mateix ha assenyalat que enguany els municipis on es podrà comprar vivendes passen dels 5.000 als 10.000 habitants.

Aguilar ha recordat que el passat any la primera convocatòria d'ajudes va possibilitar la compra d'una vivenda a 35 joves de 25 municipis de la Comunitat Valenciana per un valor d'un milió d'euros. Concretament, en la província de Castelló es van adquirir vivendes a Vilar de Canes, Alquerías del Niño Perdido, San Joan de Moró i Artana.

Les ajudes es concedeixen a aquelles persones amb el contracte de compravenda pendent de formalitzar en el moment de sol·licitar l'ajuda per a una vivenda situada en un municipi rural o nucli de població de la Comunitat. Han de ser persones majors d'edat i amb menys de 35 anys, que no tenen en propietat una vivenda, amb un contracte d'adquisició i amb ingressos iguals o inferiors a 3 IPREM.

Per la seua banda, el president de la Diputació de Castelló considera una gran notícia l'activació d'ajudes perquè els joves puguen comprar una vivenda digna en els pobles de menys de 10.000 habitants i/o en risc de despoblació, així com el Pla Adha.

Martí ha assenyalat que aquestes inicitavas són el que els alcaldes de pobles xicotets porten molt de temps esperant, perquè "difícilment es pot retindre als joves en l'àmbit rural si no poden disposar d'una vivenda digna per a emprendre un projecte de vida personal o familiar".