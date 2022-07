CCOO PV i UGT-PV urgeixen a desbloquejar la pujada salarial: "No pagarem aquesta crisi"

"És una crisi que no hem generat i que no volem pagar", ha avisat la secretària general de CCOO PV, Ana García, abans de la concentració convocada amb el lema 'Salari o conflicte'. Les protestes s'han realitzat tant a València com a Alacant, Castelló de la Plana i altres capitals de província espanyoles.

Entre els manifestants s'han pogut llegir lemes com 'Nuestros derechos no se pisotean (Els nostres drets no es xafen)' o '¿Y el convenio pa cuándo? (I el conveni pa quan?)', al costat de pancartes de sectors que van ser reconeguts com a essencials durant la pandèmia com els supermercats.

L'objectiu dels sindicats és que les patronals desbloquegen la taula de l'acord estatal de negociació col·lectiva i totes les taules sectorials, ja que actualment "hi ha un clar bloqueig". "És l'única manera d'arribar a un estat més o menys equilibrat de benestar social", ha reivindicat la secretària d'Acció Sindical d'UGT-PV, Lola Ruiz.

PATRONALS "EGOISTES I AVARICIOSES"

Les dos centrals sindicals adverteixen que la congelació dels salaris afecta a molts sectors de la Comunitat Valenciana, com l'hoteleria, la neteja o el plàstic, mentre la ciutadania ha d'afrontar pujades de preu inassumibles per a la seua butxaca. Per açò carreguen contra "l'avarícia i l'egoisme desmesurat" de les patronals.

Paral·lelament insten el Govern al fet que les mesures que impulse per a pal·liar la crisi "arriben a la butxaca dels treballadors" i a avançar cap a una fiscalitat justa, a més de recordar que la Comissió Europea "va obligar" a adaptar els salaris a Espanya per a reequilibrar la riquesa.

Si la situació no s'arregla, els sindicats alerten que a partir de tardor estan disposats a tornar a celebrar "grans mobilitzacions" en tota Espanya, com la qual van realitzar el mes passat a Madrid.

La campanya nacional de CCOO i UGT sorgeix després que donaren per tancades sense èxit les negociacions per al V Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) al començament de maig.

En concret, aquestes organitzacions sindicals van acordar traslladar a les taules de negociació dels convenis col·lectius les mateixes demandes que van exigir en el frustrat AENC. Reclamen així una revaloració salarial del 3,5% per a enguany, del 2,5% per a 2023 i del 2% per a 2024, acompanyades d'una clàusula de revisió dels sous.