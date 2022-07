Pastor & Lourdes Guerra protagonitzen aquest dijous el primer concert del cicle 'Nits al Claustre'

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta aquest dijous el primer concert del cicle 'Nits al Claustre' d'aquest estiu amb Luis Pastor & Lourdes Guerra. El cicle del Museu de Belles Arts es va inaugurar el cap de setmana passat amb una proposta de tres produccions cinematogràfiques amb segell valencià.

El delegat territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha destacat la forta aposta per la qualitat que s'ha fet per a l'edició d'enguany del cicle 'Nits al Claustre', amb una combinació d'estils que portarà des de les terres d'Anatolia al País Basc, i ha afegit que aquest dijous estarà un dels noms fonamentals de l'escena musical de la transició, com és Luis Pastor, "que ha sabut transformar-se amb una nova proposta que s'acosta al fado des del seu Extremadura natal".

El cantant, músic, compositor i poeta nascut a Càceres presenta en el claustre del Museu de Belles Arts de Castelló el seu nou treball 'Extremadura fado', una gravació en la qual celebra les seues 50 anys en el món de la música amb un disc en el qual estan les arrels de la seua terra amb la connexió amb el país lusità. Luis Pastor posa un peu en cada costat de la frontera ibèrica i deixa que la comunicació fluïsca entre les dos ribes com a poques vegades succeeix amb eixos veïns als quals es presta menys atenció de la qual mereixen.

Luis Pastor estarà acompanyat de la seua parella Lourdes Guerra per a donar veu conjuntament a les cançons d'aquest disc, que té peces com a 'Dama invisible', 'Cáceres y Badajoz' o 'Desengaño'.

La pròxima proposta musical del cicle 'Nits al Claustre' tindrà lloc el dijous 14 de juliol amb la proposta de 'Yei, Yi & Co', en la qual es podran escoltar els ritmes germanats amb el 'jazz' i provinents d'altres estètiques musicals.

Totes les actuacions tenen lloc en el claustre del Museu de Belles Arts de Castelló a les 22.30 hores. Les entrades es poden adquirir gratuïtament una hora abans de l'inici dels concerts en el mateix museu.