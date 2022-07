L'Agència Tributària Valenciana fa pública la llista de morosos amb deutes que sumen uns 18 milions d'euros

Fins al moment, es publicava la relació de morosos de l'agència estatal i aquesta és la primera a nivell autonòmic i, com a marca la normativa, s'inclouen a aquells que deuen de més de 600.000 euros.

La quantitat més alta -prop de 3,3 milions d'euros- correspon a Aguas Potables de Bernia S.L., seguida per Monte Pego S.A. (2.686.989 euros) i Mercedes Mercader Garrigues, també amb un deute superior als dos milions d'euros.

En la llista figuren igualment algunes persones amb notorietat pública per les seues ocupacions, com l'exfutbolista i exentrenador Juan de la Cruz Ramos Cano, conegut com Juande Ramos, amb uns 792.000 euros; i l'exalcaldessa 'popular' de la localitat alacantina de Castell de Castells Rosa Pérez Gadea, amb al voltant de 729.000, així com l'Ajuntament de Sant Antoni de Benagáber, al que li consten 732.507 euros.

La resta de noms publicats són els següents: Ignacio José Montoya Díaz (1.809.483€); Puerta del Cairo S.L. (756.708€); Ángeles Tomás Rodríguez (722.452); Antonio Pérez Gadea (751.924); Juan Vicente Almela Montoliu (617.209); María Antonia Núñez González-Clara (619.173 euros); Ana María Díaz-Bejumea Nieto (670.092 euros); Cristian Esteller Blanco (967.626 euros) i Río Verde Cartón (745.543 euros).

La llista, publicada en el portal de l'ATV, contempla persones deutores amb la Generalitat Valenciana per deutes i sancions tributàries pendents de pagament a data 31 de desembre de 2021, referents a tributs propis o cedits.

D'acord amb la modificació que estableix la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal de la Llei general tributària, s'ha rebaixat a 600.000 euros el llindar de deutes pendents, que fins ara era d'un milió d'euros, per a aparéixer en la llista.

La publicació d'aquesta llista no té en compte les actuacions que hagen pogut dur a terme les persones deutores relacionades amb el pagament dels deutes i sancions després del 31 de desembre, excepte els casos en què s'haja acreditat el pagament íntegre de l'import que havia determinat la seua inclusió en la llista.