Detingut un home per conduir 40 quilòmetres drogat i de manera temerària entre Benimuslem i Silla

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, la intervenció es va produir quan una patrulla del Subsector de Trànsit de València va donar l'alt al conductor per a ser identificat per una infracció al reglament de circulació, però es va donar a la fugida mentre era seguit a distància per la patrulla.

L'home suposadament va circular a "gran velocitat" per les vies i travessies que va trobar en el seu camí, sense respectar cap senyalització, inclosos semàfors en fase vermella i realitzant avançaments antireglamentaris que posaven en perill a la resta d'usuaris de la via.

Finalment el conductor va poder ser detingut en Silla per un operatiu conjunt entre Forces de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Civil del Lloc de la localitat i del Subsector de Trànsit de València.

En eixe moment, els agents van identificar al conductor, que va ser sotmès a les proves de detecció d'alcohol i drogues, amb resultat indiciari de presència de substàncies estupefaents en l'organisme.

El conductor ha quedat investigat per la comissió de dos delictes contra la seguretat vial, un per conducció temerària i un altre per fer-ho sota influència de drogues. Els components del Subsector de Trànsit de València han instruït les corresponents diligències judicials.