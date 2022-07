Kiko Matamoros, en 'shock' al verse transformado en el espejo y saber los kilos que ha perdido: "Los brazos se me han descolgado"

Kiko Matamoros ya está en España. El colaborador, que se convirtió en el noveno expulsado de Supervivientes, visitó este martes el plató de Tierra de nadie para saldar todas sus cuentas pendientes.

Allí se enfrentó Mariana, Desy y Tania, que tenían muchas ganas de plantar cara al tertuliano, y así lo hicieron, reprochándole su forma de actuar con ellas durante el concurso.

Kiko, que protagonizó un romántico reencuentro con su pareja, la modelo Marta López Álamo, también cargó contra Anabel Pantoja. "Ha copiado el concurso que hizo Belén Esteban en GH VIP 3. Se ha hecho de una banda armada que machaca a todo el que no comulga con su forma de entender el programa. Te nominan hasta que desgastan, pero está lleno de muertos que quedan en la calzada. Aplaudo su inteligencia", señaló.

Además, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver su reacción al verse reflejado, totalmente transformado, en el espejo tras su expulsión.

No pudo ser. Kiko Matamoros partía como uno de los grandes favoritos de esta edición de 'Supervivientes' pero, después de 72 días de aventura en los que nos ha regalado momentos inolvidables y de ser salvado por la audiencia hasta en 9 ocasiones, este domingo perdía la batalla contra Marta Peñate, convirtiéndose en el último expulsado del reality.

"Me he consumido totalmente. Hasta los brazos se me han descolgado. Estoy asustado", reconoció Matamoros, que intentó adivinar la cantidad de kilos perdida. "Pues no lo sé, pero yo diría que casi 20", señaló.

En efecto, ha perdido 19,9 kilos, según desveló el programa. Una cantidad que iguala a la de Desy, que se dejó exactamente lo mismo.