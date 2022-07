Raquel Mosquera carga contra Rocío Carrasco en Instagram: "A ver si te enteras, payasa"

Sigue la guerra abierta entre Raquel Mosquera y Rocío Carrasco. Todo se ha reavivado tras el estreno de En el nombre de Rocío, la nueva docuserie de Rociíto en la que cuenta pasajes de la vida de su madre, Rocío Jurado. La estilista fue una de las aludidas en el debate posterior a los capítulos.

En él, la hija de 'la más grande' aseguró que el matrimonio de su padre y la peluquera fue una equivocación. "Mis padres se murieron los dos enamorados, sus matrimonios con otras personas fueron un error".

Una afirmación que, junto a otras, dolieron mucho a la colaboradora, que ha ido respondiendo estas semanas a través de Vida la vida.

Ahora ha sido el turno para la respuesta en redes sociales, donde la colaboradora ha arremetido duramente contra la hija del que fuera su marido. "Buenas noches, mis amores y mis corazones!!!❤️ No se puede ser más tonta, cortita y mala persona para decir que yo ejercí la prostitución en Alemania. Ya os vale. Pero cuando se miente y no se contrastan las informaciones suele ocurrir esas cosas. Ya no saben qué decir o inventar para desprestigiarme y desacreditarme. Pero yo sí que soy como el ave Fénix que renazco de mis cenizas. Porque solo con amor se consigue eso. Que hasta esta frase me la copiasteis en el documental, si no que miren mis imágenes de atrás como desde hace años digo yo esa frase", empieza en su escrito la peluquera.

Entonces, señala directamente a Rociíto: "Todo tu documental está estudiado, meditado tan solo para hacer daño y con mucho odio, la peor enfermedad que existe en la vida. A ver si te enteras, payasa, que yo estuve en Alemania desde los tres añitos hasta los seis con mis queridos padres, que emigraron a Alemania a trabajar y sacar a sus cinco hijos adelante honradamente, para que no nos faltase de nada. Como así lo hago yo, ya que así me enseñaron a mí y yo también hago con mis hijos. Y así también tus padres te enseñaron a ti, cosa que tú no haces y no aprendiste del ejemplo".

Para finalizar, hace una reflexión: "Paciencia que es la madre de la ciencia. De eso entiendo mucho, como así se puede ver en Supervivientes tres meses y medio, la auténtica Raquel Mosquera, única, irrepetible e inigualable. Desde cuándo una niña de tres años ejerce la prostitución. ¡La verdad solo tiene un camino!", concluye.