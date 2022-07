Juanra Bonet pide un abucheo del público para un miembro de 'Los Sindulfos'

Los Sindulfos siguen acumulando programas y dinero en ¡Boom!, pero el bote final se les sigue resistiendo. No obstante, este martes se vivió un suceso insólito en el concurso, Juanra Bonet pidió un abucheo del público para Raúl, uno de sus miembros.

Todo surgió porque sus rivales del día se llamaban Los Alcasiles, un grupo de amigos que se bautizaron así porque en su región, Vega Baja del Segura, significa alcachofa.

El presentador le pidió a Raúl, experto gastronómico del espacio de Antena 3, si le gustaba esta verdura. El concursante no suele decir que no a nada, pero en esta ocasión, sus declaraciones fueron algo polémicas.

"Como mucho, me gusta comer, y cuento con el hándicap de que soy de Tudela, donde la alcachofa blanca tiene indicación geográfica protegida y es la protagonista de la fiesta de las verduras que se hace desde casi 30 años", explicó el concursante.

"Pero tengo que reconocer, a lo mejor me podéis cambiar la voz o ponerme una banda negra en los ojos, que no me gustan las alcachofas", admitió Raúl.

Raúl, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Nada más escucharle, Bonet pidió un abucheo para él, y empezó a gritar: "¡Fuera, fuera, fuera!". Raúl admitió que "puedo decir que he comido muchísimas a lo largo de mi vida porque mi padre tenía un huerto y mi madre las hacía de todas las formas posibles".

"En Tudela tenemos la suerte de que hay otras cosas como cogollos, espárragos, las pochas con anguila, que es un plato muy típico de allí. Cuando no hay verdura, buena en la legumbre", afirmó el miembro de Los Sindulfos.

"¿Has probado las alcachofas de todas las maneras posibles?", le preguntó el conductor del programa. "Creo que me quedan muy pocas, ahora se ha puesto de moda con foie, y eso está muy bueno", admitió entre risas para concluir el tema.