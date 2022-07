Ayuso ve "campañas contra la Comunidad de Madrid" en las críticas por las becas y los SUAP

Aunque aún resten más de 500 días para las elecciones municipales y autonómicas de 2023, en el PP de Madrid ya han activado el modo electoral. Así ha quedado patente tras la Junta Directiva Autonómica que se ha celebrado este martes, la primera tras el último congreso extraordinario, el cónclave que elevó a Isabel Díaz Ayuso a la presidencia del partido en la región.

La reunión, además de para estrenar el liderazgo de la jefa del Ejecutivo regional, ha adoptado tintes de conjura. Díaz Ayuso ha pedido al auditorio presente en Génova -nutrido, además de por expresidentes del partido como Esperanza Aguirre o Pío García Escudero, por consejeros autonómicos, alcaldes en ejercicio y concejales- que "no se relaje" durante los próximos meses de verano y siga "pegado al territorio". "Los ciudadanos nos van a necesitar", ha advertido.

La líder 'popular' quiere un partido ojo avizor no solo por los próximos comicios locales ya agendados, sino también porque cree que Pedro Sánchez puede convocar las generales "en cualquier momento". El presidente del Gobierno central, en opinión de Díaz Ayuso, está "nervioso" tras el resultado que arrojaron las urnas el pasado junio en Andalucía, que otorgaron al PP mayoría absoluta.

En este contexto, la presidenta regional ha enmarcado "campañas contra la Comunidad de Madrid" supuestamente orquestadas por el PSOE. Entre otras, ha citado el hecho de que la Agencia Espacial Española vaya a situarse fuera de la región, las manifestaciones que piden la reapertura de los Servicios de Urgencia en Atención Primaria (SUAP) y la polémica de las becas para enseñanzas no obligatorias previas a la universidad.

Respecto a los SUAP, ha insistido en que reabrirán todos en cuanto sea posible y sobre las ayudas escolares ha señalado que "se han hecho trampas con los números", insistiendo en que benefician "a las clases medias" de la región.

"Tenemos que seguir por el mismo camino sin caer en la relajación", ha señalado la presidenta regional haciendo bandera de su gestión, de la que ha destacado algunas medidas y ha vinculado resultados económicos, como que el PIB crece en Madrid "tres veces más" que la media nacional.

"Yo no me relajo", ha insistido Díaz Ayuso en cualquier caso, que ha pedido a los suyos "cabeza fría" para mantener ese pulso político, en el que augura que vienen "unos meses muy difíciles". En cualquier caso, la presidenta de los populares madrileños no ha fiado todo a la resistencia y ha avanzando que en el debate del estado de la región, que se celebra en septiembre, realizará "grandes anuncios".