Mínguez assegura que la seguretat i traçabilitat de les emergències amb les SAMU està "totalment assegurada"

Així ho ha indicat en declaracions als mitjans a Alcoi, on ha visitat l'hospital Verge dels Lliris, en ser preguntat per les crítiques de CSIF sobre que aquest cap de setmana hi ha hagut SAMU sense facultatiu "per l'escassetat de personal i a la falta de cobertura de torns de vacances".

"Legalment i per normativa, les infermeres, i amb conductor específic, estan capacitats plenament per a portar la SAMU", ha apuntat Mínguez, qui ha reconegut que ara hi ha alguna falta de cobertura "circumstancialment" per baixes laborals de metges o per jubilació. No obstant açò, "la idea és cobrir-la", ha recalcat.

En aquesta línia, ha subratllat que l'assistència, "des del punt de vista pràctic, aquesta coberta, perquè el CICU centralitzat prioritza i envia amb infermera o mèdic segons percep la gravetat de cada telefonada" i, per tant, "la seguretat i traçabilitat de les emergències està totalment assegurada", si bé en el futur "la idea és tindre tots els SAMU amb els tres equips".