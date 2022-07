Miquel Gil festeja el vinté aniversari del disc 'Orgànic' al festival Polirítmia

L'actuació tindrà lloc a les 22.00 hores a la Plaça de l'Ajuntament de València amb entrada lliure. La celebració comptarà amb alguns instrumentistes que van participar en les sessions de gravació d'aquest àlbum i, també, amb membres de la formació que acompanya habitualment a Miquel Gil.

Així, el públic podrà escoltar a Toni Porcar (guitarra clàssica); Eduard Navarro (multiinstrumentació); Tóbal Rentero (multiinstrumentació); José María Reillo (percussió); Gusmà Gil (baix elèctric) i Nelo Alfonso (teclat i veus).

'Orgànic', publicat pel segell especialitzat Sonifolk, va suposar "una fita cabdal en la carrera del músic de Catarroja i va canviar la manera d'entendre i interpretar els ritmes d'arrel tradicional".

Com explica el seu autor, l'àlbum va ser un projecte que va ser gestant-se durant anys. El propòsit principal era portar la seua característica forma de cantar al primer plànol quan, fins a eixe moment, només s'havia pogut escoltar en les col·laboracions que gravava amb altres artistes. Eixe estil tan particular era fruit d'anys de treball i estudi entorn de la tradició musical valenciana i els gèneres mediterranis. A més, va incorporar elements contemporanis gràcies als versos de poetes com Joan Barceló, Enric Casasses, Antoni Fornés, Ramon Guillem, Isidre Martínez, Ramon Ramon o Teresa Pascual.

Després de l'actuació en el Polirritmia de València, Miquel Gil farà acte de presència el diumenge 10 de juliol en el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú, una de les cites més importants en el circuit de les músiques d'arrel. Així mateix, la festa d'aniversari del disc Orgànic també farà parada en el Posidònia Fest de Mataró (3 de setembre) i en la Fira i Festes de Gandia (1 d'octubre).