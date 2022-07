Cvirus.- Sanitat notifica 8.346 nous casos de coronavirus a la Comunitat Valenciana

En concret, els nous casos per províncies són 946 a Castelló (181.514 en total), 2.622 a Alacant (508.275 en total) i 4.778 a València (795.654 en total), segons les dades facilitades per Sanitat. La xifra de morts des de l'última actualització és de 9, la meitat que divendres passat.

Dels 8.346 nous casos de coronavirus a la Comunitat Valenciana, 4.068 corresponen a majors de 60 anys: 513 de Castelló, 1.294 d'Alacant i 2.261 de València.

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen data de hui 1.192 persones ingressades, 41 d'elles a l'UCI, enfront de les 993 hospitalitzacions del passat divendres (199 més), amb un pacient menys en l'actualitat en les unitats de crítics: 153 a la província de Castelló, una en UCI; 410 a la província d'Alacant, 18 d'elles a l'UCI; i 629 a la província de València, 22 en UCI.

Quant a les nou defuncions per coronavirus des de l'última actualització, totes són amb data de defunció en els últims set dies. Es tracta de tres dones d'entre 87 i 98 anys i sis homes d'entre 71 i 95 anys.

El total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 9.547: 1.124 a la província de Castelló, 3.627 a la d'Alacant i 4.796 a la de València.

El conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, ha apel·lat aquest dimarts a la solidaritat i a l'ús responsable de la mascareta per part de la ciutadania, en un moment d'"ascens" del coronavirus en aquesta setena onada, en la qual ha admès que s'ha vist un pic "ràpid, excessivament ràpid" de la covid en els últims dies.

"Estem en un moment important de la covid", ha reconegut el conseller qui, no obstant açò, ha afirmat que els hospitals estan responent d'una manera dinàmica" a l'increment de casos i adaptant-se a eixe augment de la incidència, que implica major nombre d'hospitalitzacions.

Aquesta mateixa setmana la Conselleria de Sanitat ha anunciat continua impulsant la vacunació enfront de la covid-19 amb la instal·lació de punts de vacunació sense cita prèvia distribuïts per tota la Comunitat Valenciana per a facilitar que totes aquelles persones que estan pendents de rebre alguna dosi de la vacuna, bé perquè han passat la malaltia o per qualsevol altre motiu, "puguen acostar-se a qualsevol dels punts de vacunació per a rebre-la sense necessitat de cita prèvia".