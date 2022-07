La oposición, contra Almeida: un mandato "perdido", de "mentiras" y que "olvida al sur"

Tras el discurso del alcalde de la capital para rendir cuentas del último año de gobierno, así como anunciar los próximos proyectos, llega el turno de la oposición. Los cuatro portavoces han cargado contra el mandato de Almeida, que califican de "perdido", de "mentiras" y que "olvida al sur".

En el anual Debate de Estado de la Ciudad, la portavoz de Más Madrid ha hecho un balance "nefasto para tres años, sin proyecto de ciudad, desgobierno y cero gestión". Rita Maestre cree que desde mayo de 2019 hay una "sede vacante en la Alcaldía de Madrid" en los que a Almeida le ha importado "cualquier cosa menos la gestión, tres años en los que han vuelto el despilfarro, el espionaje, los comisionistas y los recomendados al Ayuntamiento".

PSOE, además de sumarse a la queja del "abandono que sufre Madrid", ha incidido en el desequilibrio territorial. Pues con el anuncio estrella de la jornada, el distrito financiero, "nos hemos encontrado con un alcalde que solo mira a los barrios del norte, se ha vuelto a olvidar de los barrios del sur". La portavoz socialista, Mar Espinar, cree que es proyecto que "no tiene fondo, más allá de lo que anunció en 2019 para Azca. Entiendo que ha cambiado el lugar para hacer un nuevo anuncio: en 2019 no cumplió y parece que en 2023 no va a cumplir".

Los tres concejales de Recupera Madrid también han subrayado la desigualdad social. Luis Cueto, en su intervención, ha señalado que "hay más de una ciudad; el Madrid de los que llegan sin problema y la ciudad de los que sí necesitan al Ayuntamiento". Sobre el discurso del alcalde, ha afeado que va cargado de "muy poca rendición de cuentas" y sobre el de la vicealcaldesa, denuncia la parte en que ha dicho que se han bajado los precios del alquiler en Madrid, cuando "hay un problema enorme de vivienda y se está negando la realidad".

Frente a las críticas del alcalde contra una oposición "destructiva", tanto Más Madrid como PSOE han reinvindicado las propuestas que han traido este martes a Cibeles. Ante "el mandato perdido de Almeida", Más Madrid sugiere el proyecto 'barrios conectados', donde desaparezcan y no se generen barreras artificiales que desequilibran la ciudad, con una red de carriles bici, sin autopistas urbanas y con más transporte público a los nuevos barrios y a aquellos donde hoy solo pueden usar el coche; con autobuses de alta velocidad en los principales ejes y en la M-35 para unir los distritos exteriores a la M-30 sin necesidad de ir al centro, con peatonalizaciones en las zonas comerciales de los barrios y salones peatonales en la puerta de todos los colegios de la ciudad.

"Creemos en una ciudad con alternativas de ocio y cultura, con servicios públicos de proximidad. Donde podamos encontrar sanidad, educación, centros de mayores o deportivos a quince minutos de distancia", ha defendido la portavoz de Más Madrid.

Y ante la "no gestión del PP", los socialistas proponen apostar por el futuro de los Mercados Municipales, ampliar la red de medidores de contaminación, un plan de limpieza de las escombreras ilegales, otro plan de Prevención de los Suicidios, un Plan de Mejora de los entornos escolares o que los edificios de la Plaza Soledad Torres Acosta sean viviendas y dotaciones públicas. También apuesta por recursos contra la Ordenanza de Terrazas y el apoyo a vecinos afectados por las cocinas fantasma.

Vox, el socio de investidura del alcalde, también ha observado "una relación interminable de todas las obras y proyectos que desde el Ayuntamiento de Madrid se han puesto en marcha en estos tres años; hemos tenido que recordar al alcalde que debe tener un poco de generosidad porque es alcalde gracias a Vox y porque en gran parte de esas iniciativas fueron presentadas por otros grupos".

Hemos tenido que recordarle que "no debe mentir; nunca había visto mantener una situación con tanto descaro", ha dicho en cuanto a la promesa del alcalde de revertir Madrid Central en la oposición y haber ampliado esta y otras zonas de bajas emisiones durante su mandato. En este último año el deseo de Vox para este último año es "que el alcalde corte las amarras con la izquierda" -dice con relación a la creación del Grupo Mixto- y que los madrileños "no olviden los engaños del alcalde de la propaganda".