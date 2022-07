El Centre del Carme reuneix a joves músics de tot el món en els concerts del festival VIPA

Organitzat pel Col·lectiu per a l'Intercanvi Cultural Internacional i el Mediterranean Music College, amb el suport del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, l'Ateneu Musical del Port i l'IVC, el València International Performance Academy & Festival (VIPA) reuneix, cada estiu, a estudiants universitaris de música, ha indicat l'organització en un comunicat.

Després de l'aturada per la pandèmia, VIPA torna a València per a celebrar la seua desena edició, que compta amb set actuacions en el Centre del Carme, en les quals participaran alumnes de les especialitats de piano, composició, cant i violí. Totes les vetlades se celebren en el claustre gòtic del CCCC a partir de les 22.00 hores, amb accés gratuït fins a completar aforament.

Els dies 5, 6, 7 i 8 de juliol, els alumnes més destacats del VIPA oferiran quatre vetlades pianísticas en les quals estaran apadrinats pels seus professors, professionals de reconegut prestigi que cada any es traslladen a València per a participar en aquesta trobada internacional.

El dimarts 5 de juliol, el concert comptarà amb l'acompanyament de Chun-Chieh Ien, de la National Taiwan University; el dimecres 6 de juliol, Boris Slutsky, de Yale University, serà el professor convidat, del que prendrà el testimoni Pavel Nersessian, de Boston University, el dijous 7, seguit per la parella formada per Belén Navarro i Juan Lago, de Qatar Music Academy, el divendres 8 de juliol.

Els dies 22, 28 i 29 de juliol se celebraran tres concerts que representen tota una novetat en el VIPA, ja que el programa inaugura enguany els departaments de cant i violí amb dos gales líriques, l'última acompanyada d'orquestra, i un recital dels alumnes.

El divendres 22 de juliol se celebrarà la gala d'òpera de la mà dels alumnes de VIPA Voice; el dijous 28 de juliol serà el torn del recital d'alumnes de VIPA Violí, i el divendres 29 de juliol tindrà lloc la gala de clausura VIPA 2022, una actuació lírica de VIPA Festival Orchestra al costat dels alumnes de VIPA Voice.