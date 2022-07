Bravo demana comparéixer a Les Corts per l'incendi de Venta del Moro

Aquesta petició de compareixença s'ha registrat després que grups de l'oposició com a PP i Cs hagen reclamat tant a Bravo com a la consellera d'Emergència Climàtica, Mireia Mollà, que donen explicacions per la gestió de l'incendi declarat el diumenge a la vesprada. Els 'populars' han advertit que "pareix que les unitats de bombers forestals no estaven dotades al cent per cent" i els 'taronges' han exigit "responsabilitat política" i més prevenció.

En una visita al lloc de comandament avançat aquest dimarts, Bravo ha explicat que l'extinció se centren fonamentalment a evitar l'avanç de les flames en un incendi "de gran complexitat" per l'orografia, ja que la zona de perímetre és de 40 quilòmetres, amb molta massa forestal i barranc.

En el dispositiu participen bombers provincials i autonòmics amb suport de personal de Castella-la Manxa, fins el 237 membres de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i 30 mitjans aeris entre els propis, els castellà-manxecs i els facilitats per l'Estat.