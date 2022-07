Un total de 500 efectius activats en l'incendi de Venta del Moro, que afecta ja a 1.300 hectàrees

L'operatiu se centra a alçar amb maquinària grans tallafocs que impedisquen que el foc, que afecta ja a 1.300 hectàrees, abast el paratge de les Gorges del Cabriol, i amb la mirada posada en condicions meteorològiques que es preveuen adverses per a aquest dimarts a la vesprada.

Segons ha detallat la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, després d'una visita al Lloc de Comandament Avançat, els treballs se centren fonamentalment a evitar l'avanç de les flames en un incendi que està resultant "de gran complexitat" per l'oreografia, perquè la zona de perímetre és de 40 quilòmetres, amb molta massa forestal i molt barranc que dificulta les accions del personal d'extinció.

A més, la situació meteorològica ha complicat molt les tasques de control del foc per les altes temperatures i el vent de nord-oest, fonamentalment de Llevant, alhora que, segons les previsions d'Aemet, entre les 16.00 i 17.00 hores s'esperen diverses tempestats seques que poden "activar en un moment donat la potència de les flames, sobretot si van acompanyades d'eixos vents i si no cauen precipitacions".

"El parc natural, de moment, està controlat però les condicions meteorològiques són molt adverses, i en funció de la virulència del vent i de les tempestats seques d'aquesta vesprada podrem trobar-nos en un escenari o un altre", ha dit.

En aquest escenari, ha apuntat que els esforços se centren a alçar tallafocs amb maquinària pesada per a evitar que avance l'incendi al parc natural. "Hem de ser molt prudents perquè les condicions meteorològiques de la vesprada seran condicionants de l'evolució de l'incendi", ha recalcat Bravo, que ha agraït l'esforç i treball de tots els professionals que "es juguen la vida per a protegir els nostres béns i el patrimoni natural, i açò exigeix un reconeixement públic".

Bravo ha confirmat que no ha sigut necessari realitzar desallotjaments mentre que, en relació amb una granja de porcí, ha apuntat que s'ha acordat mantindre als animals allí perquè el trasllat suposa major risc. Per açò, s'ha perimetrat la zona per a evitar que el foc avance.