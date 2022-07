Cuál es el destino favorito de los españoles en vacaciones, según la OCU

La mayoría de los españoles aprovecha los meses de verano para hacer una escapada y desconectar durante sus vacaciones, incluso aunque la situación económica no sea la propicia, son muchos los que optan por viajar, aunque sea, dentro de España.

Así, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una encuesta para determinar cuál es el destino más elegido por los españoles para pasar las vacaciones de verano.

¿Dónde viajan los españoles en vacaciones?

En primer lugar, dos tercios de las personas encuestadas van a ir de vacaciones este verano. De estos encuestados, solamente un 12% va a hacerlo fuera de España, por lo que una gran mayoría va a viajar dentro de nuestro territorio.

Por otro lado, en cuanto al destino concreto, más de la mitad de los encuestados han elegido la playa como lugar para viajar este verano. Este es el destino más elegido, sobre todo, por los menores de 39 años.

Igualmente, destaca el grupo de los mayores de 60 años, que son los que menos claro tienen dónde ir. De hecho, el 31% no tienen previsto ir a ningún sitio de vacaciones y un 7% no tiene decidido si va a viajar o no.

Por último, 1 de cada 6 usuarios tiene pensado ir a su pueblo de vacaciones y un 11% deja de lado la playa para ir a un lugar de montaña.

A modo resumen, los porcentajes que muestran el lugar preferido por los españoles para ir de vacaciones durante este verano serían los siguientes:

56% a la playa (dentro de España)

16% a su pueblo

12% al extranjero

11% a la montaña (dentro de España)

5% a otro lugar

Además, se puede añadir que, por alojamiento, destaca que un 18% de los encuestado va de vacaciones a su propia casa o a casa de familia o amigos. Sin embargo, cuando no se da este hecho, el alojamiento favorito para los viajeros es el hotel. Así, uno de cada tres españoles se alojarán en hotel, mientras que el 20% que opta por el apartamento del alquiler.