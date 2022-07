L'operatiu es concentra a evitar que l'incendi de Venta del Moro arribe a les Gorges del Cabriol: "Està al llindar"

L'operatiu es concentra a evitar que el foc arribe al paratge natural protegit de les Gorges del Cabriol ja que, segons ha afirmat el director de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, "està al llindar que puga afectar al parc de les Gorges del Cabriol i estan concentrats tots els operatius per a impedir-ho".

Ángel ha fet aquestes declaracions en atenció als mitjans en el Lloc de Comandament Avançat de l'incendi, després de mantindre una primera reunió de coordinació en aquesta jornada, en la qual també ha estat present la delegada del Govern, Pilar Bernabé.

A primera hora, sobre el terreny, treballaven quatre unitats de bombers forestals de la Generalitat; una autobomba; dos dotacions i quatre brigades de Bombers de València; tres comandaments i bombers voluntaris i a primera hora va començar la incorporació en la zona mitjans aeris com dos avions; dos helicòpters; i dos avions i dos helicòpters més amb brigades helitransportades de la Generalitat. S'han demanat dos Focas i dos Brif. En total, 14 mitjans aeris més 200 operatius autonòmics, als quals se sumen 237 efectius de la Unitat Militar d'Emergències.

Després de la primera reunió de coordinació d'aquest dimarts, els tècnics han fet una anàlisi de l'evolució d'una nit "molt complicada" en la qual la missió era, d'una banda, impedir l'avanç de les flames cap a dos o tres llocs que "preocupaven molt" i assenyalar els punts "més calents" perquè, amb la incorporació dels aeris, anaren fent una selecció d'on havien de fer les descàrregues d'aigua o retardants.

Ara, tots els operatius es concentren en dos punts que "preocupen molt", el principal, el flanc esquerre, la porta cap a les Gorges del Cabriol, on es farà un ancoratge en alguns llocs de tallafocs o de treballs agrícoles. Així mateix, s'usarà maquinària per a facilitar l'accés dels efectius perquè són llocs d'oreografía "molt complicada", amb rampes del 30 i 40% que impedeix eixa actuació dels mitjans i un perímetre difícil.

Ángel ha apuntat que fins a migdia han tingut el vent "d'amic" però canviarà amb el ponent i la possible arribada de tempestats amb vent "molt erràtic", que fluctua, dificulta el treball i resulta perillós per als efectius que treballen en l'extinció.

Segons ha detallat el responsables d'AVRSE, "estem treballant en dos llocs zones de cultiu que hi ha dos zones d'oportunitat per a evitar l'avanç de l'incendi", tot i que ha subratllat que hi ha una massa forestal "molt complexa", amb pins de gran altura i envergadura que dificulten el treball.

PREVISIONS DE TEMPS POC "FALAGUERES"

En tot cas, ha subratllat que les previsions no són "falagueres" i si bé a la nit tampoc ho eren, van poder treballar en menors condicions.

De moment, només s'ha desallotjat a algunes vivendes però que principalment es dedicaven a emmagatzemar maquinària agrícola i tracten que el foc no afecte a una explotació ramadera de porcs.

En aquesta línia, la delegada del Govern ha explicat que hi ha persones que voluntàriament van decidir aquest dilluns eixir de les seues cases, però ha subratllat que no hi ha hagut necessitat d'evacuar, excepte les tres finques que estaven en el focus inicial i, principalment, amb maquinària agrícola. Per al control de carreteres i nuclis de poblacions, hi ha 24 efectius de Guàrdia Civil i 12 vehicles.