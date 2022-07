El PSOE defiende que Unidas Podemos estaba enterado del crédito de 1.000 millones para Defensa y quita hierro a las críticas de Díaz

El PSOE evita engordar la polémica sobre la aprobación de un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros para Defensa a la que ha dado luz verde el Gobierno pese a la oposición del socio minoritario de la coalición, Unidas Podemos. La versión de la parte socialista es que los morados estaban enterados de dicha inversión, ya que recibió el 'ok' en la reunión previa al Consejo que se celebra habitualmente los jueves, en la que se repasan los asuntos a aprobar. Además, destaca que "la coalición no es un fin en sí mismo" y rebaja las críticas de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, que ha pedido que se reúnan ambos partidos para tratar el tema, un encuentro para el que aún no hay fecha.

"Quiero subrayar que nos reunimos [PSOE y UP] en diferentes foros, como la comisión delegada de Secretarios y Subsecretarios de Estado, donde este asunto fue aprobado la semana pasada", ha señalado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de este martes. Fuentes de Moncloa han añadido más tarde que el crédito fue llevado por el departamento de Hacienda y que se expuso en el encuentro. Eso sí, no han concretado si se habló la cantidad o el fin, ya que, al ser preguntadas por si Unidas Podemos sabían la cantidad o el fin, han argumentado que "se podía acceder" al expediente.

Con todo, la polémica saltó ayer tras confirmar el Ejecutivo la intención de llevar este martes el crédito de 1.000 millones, que se destinará para paliar lo gastado en la guerra de Ucrania y que pone a España en la senda del compromiso adquirido con los aliados de la OTAN y de la Unión Europea: el de alcanzar antes de 2029 el 2% del PIB en gasto en Defensa. "Las formas en políticas son muy importantes y en materia de tanta sensibilidad debe tomarse de forma adecuada, con respeto a los aliados y respeto democrático a las Cortes Generales", señaló Ione Belarra, secretaria general de Podemos.

También criticó la noticia la ministra de Trabajo, que denunció que el crédito no había sido consensuado con ellos. Así, la vicepresidenta segunda ha ido más allá y, tras asistir al Consejo de Ministros, ha solicitado la convocatoria "urgente" de la mesa de seguimiento del pacto con el PSOE, una herramienta que se creó para que ambos socios paliaran sus diferencias y engrasaran la relación cuando hiciera falta.

Las fuentes cercanas al presidente han señalado que Díaz ha avisado de que iba a hacer esa declaración pública y, además, han optado por pedir que se "normalicen" las diferencias dentro del Gobierno. "La última reunión fue por la reforma laboral", han recordado. En este sentido, Rodríguez ha puntualizado que es una "reunión normal y habitual" y que "cada vez que se ha conformado esa mesa, la coalición ha salido reforzada".

Asimismo, la portavoz ha apuntado que "la coalición no es un fin en sí mismo", ya que "la esencia y el valor" de la misma "es lo que representa a la hora de avances y de transformación". La también ministra de Política Territorial ha declarado que "interesa" que los socios dejen de hablar de sí mismos "para hablar de los españoles". Además, ha recordado que la próxima semana, en la que se celebrará el Debate sobre el estado de la Nación, será "una oportunidad maravillosa" de hacer balance.