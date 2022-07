Mor una dona de 69 anys ofegada en una platja de Peníscola

Una dona de 69 anys ha mort aquest dimarts ofegada en una platja de Peníscola (Castelló), segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

A les 10.45 hores s'ha alertat el CICU que havien tret de l'aigua inconscient a una dona a la platja Nord de Peníscola. El CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU i un metge d'Atenció Primària.

Els servicis mèdics han intentat reanimar a la banyista, de 69 anys, però no hi ha hagut resposta i han confirmat la seua defunció. L'autòpsia revelarà les causes de l'ofegament.