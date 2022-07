El PSPV no confirma si donarà suport a la taxa turística en el ple extraordinari de Les Corts

L'anomenada proposició de llei de mesures fiscals per a impulsar un turisme sostenible se sotmetrà a debat en l'últim ple abans de vacances, amb el que la taxa turística iniciarà la seua tramitació parlamentària i afrontarà a partir de setembre la fase d'esmenes. Es tracta d'un impost consensuat pels socis de govern per a la seua aplicació a partir de 2024, de manera voluntària per cada ajuntament.

Barceló, en roda de premsa després de la junta de síndiques, no ha avançat qual serà el vot del PSPV, afirmant després de diverses preguntes dels periodistes que caldrà "esperar el ple del dia 14" per a saber-ho. Açò sí, ha remarcat que era un "compromís" del seu grup portar la taxa a l'ordre del dia d'aquesta sessió i ha insistit que la seua aplicació dependrà "sempre" dels ajuntaments.

Ha anunciat així que els socialistes es reuniran amb la FVMP per a "escoltar" als representants municipals i "respectar" l'autonomia local. "En 2024 tampoc sabem quina serà la situació econòmica ni la dels ajuntaments ni en quina situació ens trobarem", ha afegit.

A més, Barceló ha restat importància al fet que la proposició no haja comptat amb un dictamen del Consell mostrant el seu criteri, ja que segons ella no és un obstacle perquè s'inicie la seua tramitació. "Es pot debatre perfectament, no obeïx a res en concret", ha asseverat en ser preguntada per com valora que la Conselleria d'Hisenda que dirigeix el socialista Arcadi España no s'haja pronunciat.

Tampoc ha entrat l'exconsellera de Sanitat a valorar el rebuig que va tornar a mostrar recentment el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer (PSPV), a la taxa turística.

De Compromís, la seua síndica, Papi Robles, ha reiterat que la taxa serà una ferramenta a la disposició dels ajuntaments perquè "se sumen si volen", ja que "molts municipis ho han demanat".

Com a portaveu adjunt d'UP, Ferran Martínez ha destacat que la tramitació d'aquest impost segueix el seu "calendari lògic", ha atribuït a la remodelació del Consell la falta d'un dictamen d'Hisenda i ha augurat que l'aprovació serà abans de final d'any. Ha ressaltat a més que el conseller España va mostrar el seu respecte al tràmit parlamentari "sense participar activament".

Tots els grups de l'oposició han tornat a rebutjar aquest impost. Elena Bastidas (PP) ha augurat que el debat servirà per a "desemmascarar a Ximo Puig -president de la Generalitat- i al PSPV i ha instat Colomer a assistir a la sessió plenària, mentre Carlos Gracia (Cs) ha advertit que és "cridaner" la falta d'un dictamen d'Hisenda i Ana Vega (Vox) s'ha oposat "rotundament" a la taxa.

L'OPOSICIÓ PREGUNTARÀ A MAS SI SEGUIRÀ LA LÍNIA D'OLTRA

D'altra banda, en l'anomenat "ple granera" de la setmana vinent no hi haurà sessió de control a Puig, alguna cosa que ha criticat l'oposició, i compareixerà la nova vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Aitana Mas, per a exposar els seus objectius l'any que resta de legislatura. El PP vol que diga si continuarà les polítiques de la seua predecessora, Mónica Oltra; Cs que reforce els centres de majors i impulse mesures contra l'augment de la violència i Vox si impulsarà un "canvi real" en el seu departament.

També es convalidarà a més l'ajuda de 300 euros aprovada per la Generalitat per a compensar als treballadors autònoms la pujada dels costos energètics i se sotmetrà a votació tant el projecte de llei d'ordenacions de professions de l'esport com la proposta de Vox per a adaptar el reglament dels Corts a la normativa sobre la tramitació de les iniciatives legislatives populars.

Per la seua banda, la portaveu 'popular' adjunta Elena Bastidas s'ha queixat de la "censura" dels grups del Botànic al no incloure en l'ordre del dia del ple extraordinari una pregunta relacionada amb les ajudes públiques concedides al germà del president, Francis Puig.