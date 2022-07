Gómez veu "innegociable" un Nou Mestalla de 70.000 seients perquè el club mantinga drets urbanístics

Així ho ha defès Gómez, durant la presentació del Pla de Sostenibilitat Turística, preguntada per la trobada que va mantindre aquest dilluns amb Layhoon Chan, l'expresidenta del club i propera a la propietat.

Sandra Gómez ha emmarcat aquesta trobada dins de la "normalitat institucional" i ha explicat que Chan, "com a representant de l'empresa", volia "conéixer de primera mà el punt jurídic en el qual es troba" el projecte per a reactivar la construcció del Nou Mestalla i l'ATE.

La vicealcaldesa, sota la "premissa indiscutible" que l'ATE està caducada, ha explicat que en aquesta reunió va traslladar a Chan el que ha manifestat en "reiterades ocasions" en públic i privat: que és "absolutament innegociable" i "imprescindible" que, si el club vol mantindre els drets i beneficis de les plusvàlues urbanístiques de l'ATE, ha de complir-se amb les obligacions que es van subscriure en l'ATE".

En eixe sentit, ha destacat dos aspectes "innegociables". El primer, "un estadi que complisca amb el que es va subscriure en la famosa ATE, de 70.00 espectadors, preparat per a acollir qualsevol tipus de competició nacional o internacional". En eixe punt, ha recordat que l'ATE es va aprovar en 2015 amb Meriton com a màxim accionista i Layhoon Chan en la seua presidència, per la qual cosa han de ser coneixedors de les condicions.

En segon lloc ha situat la necessitat de desenvolupar un poliesportiu municipal en Benicalap "per a compensar l'enorme pèrdua que van patir els veïns del barri en cedir el seu gran espai públic a la propietat del club".

Gómez ha subratllat que el compliment "innegociable" d'aquests dos elements vé marcat per "la llei i tots els compromisos jurídics subscrits", per la qual cosa "espera" que "tots els responsables públics tinguen la mateixa línia" de "fermesa" i d'"exigir el que es va firmar".

En eixe context, la vicealcaldesa assenyala que l'"aposta" de l'Ajuntament és "condicionar els drets urbanístics sol al fet que s'invertisca a l'estadi" i es complisquen aquests requisits. Es tracta, ha defès, de la proposta "més raonable i la que sincerament dona la millor solució, no només per a la ciutat, sinó per al club".

"Si la propietat del club hui o el dia de demà vol fer ús dels beneficis i drets urbanístics per a arribar al que subscrivim, pot fer-ho perquè tindrà uns drets condicionats, condicionats a invertir en l'estadi, a arribar als 70.000 espectadors i fer el poliesportiu de Benicapalap. Si hi ha una propietat del club que vol fer ús d'eixa capacitat financera, podrà fer-ho sempre que siga per a millorar li estadi i arribar als 70.000 espectadors", ha subratllat Sandra Gómez.

La dirigent municipal ha remarcat que "no es pot acceptar qualsevol cosa que siga menys" ni "acceptar projectes que posen damunt de la taula uneix estadi que siga més xicotet que l'actual Mestalla o del mateix aforament", per què en eixe cas caldria reflexionar "què hem estat fent en els últims 20 anys si acabem amb un estadi pitjor que l'actual".

"No només des del punt de vista jurídic, sinó des del model de reflexió de ciutat, ningú pot defendre que puguem conformar-nos amb un estadi de 49.000 espectadors", ha reiterat.

Sandra Gómez ha indicat que la "ciutat va fer un gran esforç" per a requalificar l'antic Mestalla i amb els terciaris, per a "ajudar a finançar la construcció", i que té "un interés que hi haja un estadi que estiga a l'avantguarda" i siga "de primer nivell" per a acollir esdeveniments esportius i d'un altre interés turístic.

Per açò, "la ciutat de València pot mantindre eixos compromisos sempre que només estiguen condicionats a fer eixe estadi, un estadi de primer nivell, de 70.000 espectadors". "És un acord que és raonable, és lògic, garanteix el futur del club, garanteix la possibilitat de finançar l'estadi amb fons importants", ha esgrimit.

Sobre si contempla que no siga Meriton qui acabe el camp, Sandra Gómez ha assenyalat que "ha arribat un punt" en el qual el que és "irrenunciable" és acabar l'estadi, per la qual cosa "es valoraran totes les possibilitats", però ha mantingut que segueix "pensant que el club està en condicions de pagar-ho" amb els diners de la CVC i altres possibilitats de finançament que pot tindre pels seus drets urbanístics. "El lògic és que ells complisquen amb el compromís que van subscriure amb la ciutat en 2015, quan els propietaris van acceptar i van aprovar l'ATE".