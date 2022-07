'Reinas al rescate', un programa 'drag' con humor, lágrimas, visibilidad e historias de superación que pueden cambiar vidas

Tras el éxito de la segunda temporada de Drag Race España, Atresplayer Premium sigue apostando por algunas de las artistas más famosas y divertidas del programa con la intención de dar hueco a emotivas historias de personas del colectivo LGTBI que viven en pueblos donde encontrar representación y visibilidad parece más complicado.

Reinas al rescate contará con seis episodios que se emitirán mensualmente, y el primero de ellos se estrena este domingo 10 de julio coincidiendo con la semana del Orgullo.

El programa cuenta con Supremme de Luxe (presentadora de Drag Race España), Pupi Poisson (primera temporada), Estrella Xtravaganza y Sharonne (segunda temporada) como conductoras, pero no son las protagonistas.

Los verdaderos protagonistas son las personas que llamaron para pedir ayuda: insultos por la calle, vivir sin ganas de salir a la calle, estigmas de la sociedad o incomprensión por parte de la familia son algunos de los problemas a los que se enfrentan estas personas del colectivo en sus pueblos.

Visibilidad para salvar vidas

Desde este domingo, las cuatro artistas ayudarán a personas trans, personas no binarias o personas con VIH a vivir felizmente con su identidad de género u orientación sexual sin tener que ser juzgados, señalados o ser foco de habladurías.

"Los protagonistas van a intentar ser felices con su cuerpo, con su vida. Ser aceptados por su familia, por su entorno, en muchos casos entornos rurales donde la compresión suele ser más difícil", Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia, en referencia a los conflictos familiares y al "qué dirán" que sobrevuela mucho en estas localidades rurales.

"Es un programa necesario. Se nos olvida que hay muchos entornos en los que sigue siendo necesario dar visibilidad y abrir las mentes. Y es muy emocionante, cada capítulo es para llorar", Emilio Sánchez Zaballos, gerente de vídeo y plataformas online de Atresmedia.

"Ha sido un viaje mental muy emocionante. Ha habido que escuchar realidades de todo tipo y me he tenido que enfrentar a situaciones que yo no había vivido", sostiene Supremme de Luxe.

Emoción y comedia

"Yo soy muy cómica y lo cubro todo con eso, pero llega un momento que no puedo. Con cualquiera conectabas y en cualquiera de los casos había algo que en lo que tú podías verte reflejado", señala Pupi Poisson.

Y es que estas drags son sin duda las más icónicas y cómicas, y ponen un toque humorístico a Reinas al rescate. Pero las lágrimas no faltan en estas historias, pues las vivencias de estas personas no solo emocionarán, sino que servirán de ejemplo para los espectadores aportándoles información que, de otro modo, les sería más difícil de entender.

Personas del colectivo o familias que estén viviendo cosas similares pueden ver en estos seis episodios la representación que necesitaban para terminar de aceptarse. Sin duda, y tal y como el programa demuestra ya en su primera entrega, la visibilidad salva vidas.

"La visibilidad es importante de cara a las personas puedan tener referentes. La gente en los pueblos se sentía sola porque pensaba que no había nadie igual", declara Supremme de Luxe. "Y dentro de la emotividad, también la comedia ayuda mucho a captar estas realidades".

Un 'show drag' como canto a la tolerancia

Y como colofón a cada programa, Reinas al rescate tiene un espectáculo digno de los mejores bares de Chueca, un show que no solo visibiliza el arte drag, sino que sirve como cierre a las historias de los protagonistas, que reciben un último empujón por parte de sus más allegados.

Amigos y familiares se travestirán con tal de mostrar su total apoyo y hacer ver a su pueblo lo válido que es ser libre y diverso. Pero, además, incluso algunas de estas personas que participarán en la actuación son los mismos que anteriormente no terminaron de comprender o ayudar al protagonista, dando una verdadera lección de tolerancia.