El PSPV no confirma si apoyará la tasa turística en el pleno extraordinario de Les Corts

La llamada proposición de ley de medidas fiscales para impulsar un turismo sostenible se someterá a debate en el último pleno antes de vacaciones, con lo que la tasa turística iniciará su tramitación parlamentaria y afrontará a partir de septiembre la fase de enmiendas. Se trata de un impuesto consensuado por los socios de gobierno para su aplicación a partir de 2024, de forma voluntaria por cada ayuntamiento.

Barceló, en rueda de prensa tras la junta de síndicas, no ha avanzado cuál será el voto del PSPV, afirmando tras varias preguntas de los periodistas que habrá que "esperar al pleno del día 14" para saberlo. Eso sí, ha remarcado que era un "compromiso" de su grupo llevar la tasa al orden del día de esta sesión y ha insistido en que su aplicación dependerá "siempre" de los ayuntamientos.

Ha anunciado así que los socialistas se reunirán con la FVMP para "escuchar" a los representantes municipales y "respetar" la autonomía local. "En 2024 tampoco sabemos cuál será la situación económica ni la de los ayuntamientos ni en qué situación nos encontraremos", ha añadido.

Además, Barceló ha restado importancia al hecho de que la proposición no haya contado con un dictamen del Consell mostrando su criterio, ya que según ella no es un obstáculo para que se inicie su tramitación. "Se puede debatir perfectamente, no obedece a nada en concreto", ha aseverado al ser preguntada por cómo valora que la Conselleria de Hacienda que dirige el socialista Arcadi España no se haya pronunciado.

Tampoco ha entrado la exconsellera de Sanidad a valorar el rechazo que volvió a mostrar recientemente el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer (PSPV), a la tasa turística.

De Compromís, su síndica, Papi Robles, ha reiterado que la tasa será una herramienta a disposición de los ayuntamientos para que "se sumen si quieren", ya que "muchos municipios lo han pedido".

Como portavoz adjunto de UP, Ferran Martínez ha destacado que la tramitación de este impuesto sigue su "calendario lógico", ha achacado a la remodelación del Consell la falta de un dictamen de Hacienda y ha augurado que la aprobación será antes de final de año. Ha resaltado además que el conseller España mostró su respeto al trámite parlamentario "sin participar activamente".

Todos los grupos de la oposición han vuelto a rechazar este impuesto. Elena Bastidas (PP) ha augurado que el debate servirá para "desenmascarar a Ximo Puig -'president' de la Generalitat- y al PSPV y ha instado a Colomer a asistir a la sesión plenaria, mientras Carlos Gracia (Cs) ha advertido que es "llamativo" la falta de un dictamen de Hacienda y Ana Vega (Vox) se ha opuesto "rotundamente" a la tasa.

LA OPOSICIÓN PREGUNTARÁ A MAS SI SEGUIRÁ LA LÍNEA DE OLTRA

Por otro lado, en el llamado "pleno escoba" de la próxima semana no habrá sesión de control a Puig, algo que ha criticado la oposición, y comparecerá la nueva vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas, para exponer sus objetivos en el año que resta de legislatura. El PP quiere que diga si va a continuar las políticas de su predecesora, Mónica Oltra; Cs que refuerce los centros de mayores e impulse medidas contra el aumento de la violencia y Vox si va a impulsar un "cambio real" en su departamento.

También se convalidará además la ayuda de 300 euros aprobada por la Generalitat para compensar a los trabajadores autónomos la subida de los costes energéticos y se someterá a votación tanto el proyecto de ley de ordenaciones de profesiones del deporte como la propuesta de Vox para adaptar el reglamento de Les Corts a la normativa sobre la tramitación de las iniciativas legislativas populares.

Por su parte, la portavoz 'popular' adjunta Elena Bastidas se ha quejado de la "censura" de los grupos del Botànic al no incluir en el orden del día del pleno extraordinario una pregunta relacionada con las ayudas públicas concedidas al hermano del 'president', Francis Puig.