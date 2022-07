Un conegut del presumpte assassí de Marta Calvo afirma que li va parlar d'una zona per a desfer-se d'un cadàver

El testimoni s'ha pronunciat així en el juí que se segueix en l'Audiència de València contra Jorge Ignacio P.J., qui s'enfronta, tal com reclama Fiscalia, a 130 anys de presó per 11 delictes d'abús sexual -tres d'ells com a mitjà necessari per a un delicte d'homicidi i set per a un delicte de lesions-; i un delicte contra la salut pública. Per la seua banda, els pares de Marta Calvo, els qui exerceixen en el procediment com a acusació particular, demanen per a l'acusat la presó permanent revisable. Les altres víctimes personades en la causa també reclamen aquesta pena. La defensa reclama l'absolució.

La sessió d'aquesta jornada ha començat amb la baixa d'un membre del jurat per sentir-se indisposat i amb la d'un lletrat de l'acusació particular que ahir, durant el juí, va patir un símptoma d'infart i es troba ingressat a l'hospital. Li substitueix una altra advocada de les acusacions particulars.

Un dels testimonis que ha declarat, conegut de Jorge, ha indicat que uns amics li van presentar a l'acusat en 2018 i a partir d'ací van tindre una relació en la qual li comprava cocaïna "per a un amic".

Ha assenyalat que l'última vegada que el va veure va ser l'11 de novembre de 2019 -dies després de la desaparició de Marta Calvo-, quan es va presentar en la seua casa sense previ avís. En eixe moment li va reclamar que li acompanyara fins a Xàtiva i li va indicar que li deixava el seu cotxe aparcat enfront del seu domicili una temporada. Li va entregar les claus.

Una vegada a Xàtiva li va dir que havien d'entrar en una gestoria perquè li anava a posar el cotxe al seu nom, un fet que a ell no li va paréixer bé i que finalment no van fer. Després el va deixar a Manuel i va ser l'última ocasió en què el va veure.

Ha indicat que eixe dia Jorge estava "un poc nerviós" i ha explicat que prèviament, entre maig i juny de 2019, en un viatge que va fer amb l'acusat cap a Gandia, aquest li va fer un comentari sobre "un lloc per a desfer-se d'un cadàver". "Mentre passàvem amb el cotxe va veure un lloc i em va dir el que era però no me'n recorde bé si era un pou o alguna cosa. La zona per la qual passàvem sí la coneixia però jo no vaig aconseguir portar després als agents", ha manifestat.

Aquest testimoni ha afirmat que l'acusat tenia "dificultats" per a relacionar-se amb dones però en eixe moment desconeixia que contractara els servicis de prostitutes. "Quan ho he llegit és com si fora una altra persona", ha advertit. També ha assegurat que Jorge tenia "rampells, com agafar el mòbil i tirar-lo contra la paret", ha descrit.

COCAÏNA I CLIENT

Durant el juí també ha declarat un home que va mantindre relacions sexuals amb Marta Calvo la nit en què va desaparéixer, el 6 de novembre. Ha explicat que va contactar amb ella a través d'una pàgina d'anuncis i van quedar sobre les 21 o 22 hores. Van estar junts una hora i la jove va consumir una mica de cocaïna. "Em va dir que després anava amb un altre client", ha afegit.

D'altra banda, ha declarat un veí de Marta Calvo, qui ha manifestat que en alguna ocasió va mantindre relacions sexuals amb ella i sabia que la jove consumia cocaïna perquè li ho va explicar ella i ho va veure en alguna ocasió. "Vaig veure que tenia un problema amb açò, d'addicció", ha assenyalat.

Així mateix, ha testificat un home que subministrava alcohol i droga a Marta Calvo. Ha assenyalat que l'última vegada que la va veure la va deixar en un hotel de València al costat d'un home i als dos o tres dies li va cridar la seua mare per a preguntar-li per la relació que mantenia amb ella. Després li va demanar que li portara a Manuel i així ho va fer. No va saber res més.

D'altra banda, ha declarat, també com a testimoni, la directora terapèutica d'un centre al qual va acudir l'acusat per a rehabilitar-se pel consum de drogues entre agost de 2017 i gener de 2018. Ha indicat que l'acusat acudia al centre cada 15 dies aproximadament, encara que a vegades fallava, i ha afegit que els va comentar que havia començat a consumir cocaïna a Colòmbia amb 18 anys i que s'havia convertit en alguna cosa habitual.

Els va informar en eixes sessions que no tenia parella ni moltes relacions socials i es va presentar un dia per sorpresa al gener amb dos amics per a demanar un certificat d'assistència, alguna cosa que no li van donar per no complir els requisits. "No vam saber res més d'ell i el seu tractament, en aquestes circumstàncies, no va donar cap resultat", ha agregat.

PLANTA DE RESIDUS

En la sessió d'aquest també ha testificat el director de producció de la planta de residus Los Hornillos de Quart de Poblet -en la qual suposadament van poder acabar les restes de Marta Calvo-, qui ha explicat el procés de destrucció de brossa. Ha indicat que sempre hi ha un percentatge de bosses de brossa que no s'obrin.

Aquest testimoni ha manifestat que pot donar-se el supòsit que mig braç o, fins i tot, el cap d'una persona passara desapercebuda entre bosses de brossa a la planta. "Ens hem trobat a voltes fins a caps de porc. Però si no s'obri la bossa... Pot passar sense que ens donem compte", ha dit.