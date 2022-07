L'oposició exigeix explicacions a la Generalitat per l'incendi de Venta del Moro

Després de la junta de síndiques en Les Corts, el portaveu 'popular' adjunt José Antonio Rovira ha anunciat que el seu grup sol·licitarà amb caràcter urgent les compareixences de les dos conselleres perquè "pareix que les unitats de bombers forestals no estaven dotades al cent per cent".

El diputat del PP ha avançat que registraran una sèrie de preguntes per a contrastar aquesta informació i ha agraït l'esforç tant dels bombers del Consorci Provincial de València com dels forestals i dels efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME).

Per part de Cs, la seua portaveu adjunta Merche Ventura ha acusat Mollà (Compromís) de "tindre les muntanyes abandonades" i ha exigit "responsabilitat política", més mesures preventives per a evitar focs com el de Venta del Moro i "escoltar als bombers forestals que estan en peus de guerra".

Entre els grups del govern del Botànic, la síndica socialista, Ana Barceló, ha agraït l'esforç dels servicis d'emergències i ha mostrat la seua solidaritat amb els veïns perquè "són moments durs i complicats".

De Compromís, la seua síndica, Papi Robles, ha manifestat que "el cor es gela" en pensar que crema el parc natural d'Hoces del Cabriel, mentre el portaveu adjunt Juan Ponce ha assegurat que tant la Diputació de València com la Conselleria d'Emergència Climàtica han realitzat actuacions de prevenció d'incendis en aquesta zona.

I d'UP, la seua portaveu adjunta Estefania Blanes ha recordat que "els incendis s'apaguen a l'hivern" amb mesures preventives, que en els últims anys s'han reforçat però "mai és suficient". "Cal protegir més si cap els nostres espais naturals", ha urgit.